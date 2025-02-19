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18+
19.02.2025 в 13:45

Минцифры рассчитывает реализовать запрет на рекламные обзвоны в июне-августе

Также в ведомстве обсуждают ужесточение наказания за преступления с применением дипфейков

Минцифры России планирует уже летом 2025 года запретить рекламный спам посредством обзвонов, заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме «Кибербезопасность в финансах». Его слова передает ТАСС.

«В ближайшее время, мы считаем, что летом уже реализуем запрет на рекламный спам, обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы», — сказал глава ведомства на пленарной сессии форума.

Кроме того, по словам Максута Шадаева, в России могут ужесточить наказание за преступления, совершенные с применением дипфейков. Как подчеркнул министр, обсуждается инициатива о признании использования поддельных видео и аудиозаписей отягчающим обстоятельством для злоумышленников.

Шадаев также подчеркнул, что России необходимы собственные технологии для распознавания дипфейков в реальном времени.

15 февраля правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Законопроект в том числе предусматривает обязательную маркировку звонков, чтобы пользователь мог видеть название организации и понимать, звонит ему мошенник или легальная компания.

Спам звонки минцифры Максут Шадаев рекламные обзвоны
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