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30.03.2023 в 18:57

В 2022 году доходы от рекламы у издателей цифровых ресурсов на рынке прессы выросли на 15%

При этом рекламные бюджеты в печатных СМИ стабильно снижаются

В 2022 году доходы от рекламы у издателей цифровых ресурсов на рынке прессы выросли на 15%. Об этом исполнительный директор СППИ ГИПП Павел Мирошников заявил на пресс-конференции АКАР.

По его словам, в последние годы структура рынка прессы по каналам распространения заметно изменилась. В 2018 году на издательские дома, занимающиеся только классической печатной прессой, приходилось 17% рекламных бюджетов, в то время как на чисто диджитальные — 15%. В противовес этому в 2022 году бумажные СМИ получили только 3% дохода, а цифровые — уже 33%.

Рекламные доходы издателей в цифровом сегменте стабильно росли в последние шесть лет, и даже в пандемийный год увеличились на 6%. С учётом доходов от цифровых ресурсов рекламные бюджеты в прессе в 2022 году сократились всего на 11%.

Доходы от спецпроектов и нативной рекламы, которые измерили издательские дома из первой десятки, выросли в прошлом году на 28%. Если учитывать их, то общий объём доходов издателей в прошлом году равен примерно 24,6 млрд руб.

Суммарный объём рекламы в средствах её распространения по четырём медиасегментам — интернет, радио, пресса, ООН — в 2022 году составил 392 млрд руб., что лишь на 2% меньше, чем годом ранее, в то время как объёмы доходов в прессе по данным АКАР снизились на 41%, в денежном выражении это 4,8 млрд руб.

По словам сопредседателя комитета паблишеров АКАР, директора по закупкам прессы ГК «Родная речь» Елены Заграничной, это связано с уходом крупных зарубежных рекламодателей и сокращением инвентаря, а не снижением интереса к прессе.

Аудитория печатных изданий за год практически не изменилась, средняя аудитория одного номера по России снизилась на 1%, по Москве выросла на 1%. Растёт интерес молодёжи к печатной прессе. Согласно данным Mediascope, наибольший прирост наблюдается в группах 16−19 и 20−24 года.

ГИПП
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