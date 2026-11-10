Disney и Adobe создадут собственные ИИ-модели на основе контента медиахолдинга

Disney и Adobe заключили многолетнее соглашение о разработке специализированных моделей генеративного искусственного интеллекта. Они будут обучаться на интеллектуальной собственности Disney и предназначаться для использования в тематических парках, студиях и спортивном медиабизнесе компании.

Партнерство начнется с внедрения инструментов в подразделении Disney Experiences, которое управляет тематическими парками, курортами и круизными лайнерами. Компании также изучат возможности применения ИИ в StudioLAB — инновационном центре Walt Disney Studios. Кроме того, Adobe поможет Disney использовать технологии для повышения вовлеченности спортивной аудитории ESPN и расширения доступа к архивному контенту.

Для разработки моделей стороны задействуют платформу Adobe, предназначенную для создания корпоративных ИИ-решений. Модели будут обучаться на материалах Disney, а созданные с их помощью результаты планируют использовать в производственных процессах. Разработки останутся закрытыми и будут принадлежать Disney.

В Disney рассчитывают, что новые инструменты позволят сократить отдельные этапы творческой работы с нескольких месяцев до часов или дней. А также помогут быстрее проверять концепции и уменьшать количество дорогостоящих изменений на этапе строительства.

Соглашение с Adobe заключено на фоне планов Disney оптимизировать расходы. Компания рассматривает возможность сокращения тысяч рабочих мест, а некоторым руководителям поручили найти способы снизить ежегодные затраты на 20%.