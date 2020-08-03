Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.08.2020 в 06:10

Рекламные бюджеты на YouTube сократятся на 20%

Рынок influencer-маркетинга начал медленно оправляться от пандемии

1

Объем российского рынка influencer-маркетинга на YouTube за январь—август просядет примерно на 20% и составит 2,4 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз аналитической компании BloggerBase при поддержке агентства Woombat .

При условии, если не будет второй волны эпидемии коронавируса, к концу года рынок выйдет на уровень 2019 года или даже немного его превысит, составив около 4 млрд руб. По словам PR-директора платформы Epicstars Юлии Магась, в период карантина показатель CPM снизился в среднем на 30−50%, просели практически все сферы, даже игровые каналы, которые редко испытывают трудности. Все еще остаются замороженными рекламные бюджеты туристической отрасли, event- и спортивной индустрии, гостиниц и ресторанов.

Рекламные бюджеты на YouTube восстанавливаются медленнее, чем, например, в Instagram, так как рекламодатели сконцентрировались на «ситуативных проектах», которые в Instagram реализовать легче, отмечает заместитель гендиректора Isobar Moscow (входит в Dentsu Aegis Network) Андрей Коваль. На YouTube, по его словам, на создание контента уходит куда больше ресурсов и времени, чем в Facebook и Instagram.

В медиасети Yoola отмечают, что с начала июня «наметилась уверенная динамика роста» рекламных бюджетов, а за последние два месяца показатель CPM по всем сегментам вырос на 4% и продолжает расти, а число монетизируемых просмотров выросло на 6%. В сегменте авторского контента, например, на каналах «вДудь», Like Nastya и «Поззи», показатели по CPM уже вернулись на докризисные, утверждают в компании.

Несмотря на то, что самоизоляция, по данным The New York Times, подняла трафик YouTube на 15%, ютуберы зарабатывают всё меньше. По данным Ассоциации развития интерактивной рекламы (IAB), каждый четвертый бренд приостановил всю рекламу в первой половине 2020 года, а еще 46% компаний скорректировали свои расходы в сторону уменьшения. В целом, расходы на цифровую рекламу снизились на треть, это менее болезненное падение, чем сокращение размещений в традиционных СМИ, но все же губительное для рынка.

YouTube рекламный рынок influence-маркетинг
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.