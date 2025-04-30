Рекламные агентства названы лидерами в освоении навыков ИИ

Уровень владения инструментами искусственного интеллекта выше у представителей рекламных агентств, чем у сотрудников других компаний. 72% работников рекламных агентств и сервисов оценивают свои навыки как средние и высокие. По сравнению с прошлым годом эта доля осталась на том же уровне. Об этом говорится в исследовании Ingate Group, которое есть в распоряжении Sostav.

Среди тех, кто оценил свой уровень владения инструментами ИИ как средний и высокий, 72% занимаются маркетингом на стороне рекламного агентства, 62% — фрилансеры в области маркетинга и рекламы, 60% занимаются маркетингом на стороне бренда.

73% рекламных агентств на российском рынке уже оказывают клиентам услуги, которые содержат различные ИИ-решения. 7% из них говорят, что имеют в продуктовом портфеле услуги, полностью основанные на искусственном интеллекте.

Согласно исследованию, выросла доля использования нейросетей для генерации текста (с 57% в 2024 году до 69% в 2025-м), создания изображений и видео (с 54 до 67%), анализа и обработки данных (с 41 до 42%), SEO-оптимизации (с 23 до 26%). Сократилась доля применения ИИ-технологий для обработки запросов клиентов (с 34 до 31%), отслеживания трендов (с 30 до 29%), оптимизации рекламы и таргетинга (с 21 до 18%).

ИИ также применяют для генерации идей и концепций (так ответили 40% опрошенных), визуализации данных (27%), работы с аудиоконтентом (23%), разработки стратегий (19%). В числе других направлений использования нейросетей — сегментирование клиентов (20%), анализ данных соцсетей (17%) и входящих звонков (16%).

В топ самых популярных рабочих ИИ-сервисов у респондентов вошли ChatGPT (его применяют 21% интервьюируемых), YandexGPT (9%), GigaChat (7%), Midjourney (5%), DeepSeek и «Шедеврум» (по 4%).

37% опрошенных оценили эффективность использования искусственного интеллекта в рабочих задачах как высокую, 59% — как среднюю, отмечая, что это полезно, но не всегда обеспечивает ожидаемый результат. Число респондентов, оценивающих эффективность как низкую, уменьшилось с 7 до 4%.

Среди выгод от использования ИИ опрошенные назвали увеличение скорости выполнения задач (73%), снижение времени на анализ больших объемов данных (45%), расширение времени для креативности и инноваций (44%) и увеличение производительности команды и отдельных сотрудников (37%). В числе других ответов: снижение числа человеческих ошибок (35%), повышение уровня клиентского сервиса через автоматизацию (28%), увеличение скорости внедрения IT-решений (23%) и рост выручки бизнеса (21%). Только 2% респондентов не увидели преимуществ в применении искусственного интеллекта.

Основными барьерами использования ИИ интервьюируемые назвали отсутствие глубоких знаний в составлении запросов к нейросетям (47%), недоверие к искусственному интеллекту (42%), дефицит профильных специалистов (38%) и риски, связанные с конфиденциальностью данных (35%).

Также ограничивают применение ИИ сложность в оценке конечного результата (32%), недостаточное количество обучающих программ по искусственному интеллекту (25%), недоступность решений на базе ИИ из-за их высокой стоимости (22%) и отсутствие законодательного регулирования и стандартов в этой области (18%).

Никита Андросов, гендиректор Ingate Group: Ingate Group проводит «Исследование о возможностях ИИ для бизнеса» второй год подряд, что позволяет нам всем оценить динамику проникновения технологий в бизнес-процессы компаний. В 2025 году специалисты все больше понимают, что ИИ — это фундаментальная технология, повышающая производительность сотрудника. В отличие от других революционных технологий, скорость проникновения ИИ в общество на порядок превышает все установленные ранее планки. ИИ-инструменты уже играют одну из ключевых ролей в диджитал-сфере и продолжают расширять свое влияние. Поэтому компаниям и специалистам, которые еще не успели использовать возможности ИИ, важно не отставать и попробовать внедрить новые технологии в свои процессы.

В опросе участвовали больше 1 тыс. респондентов. 63% из них занимаются маркетингом и рекламой на стороне бренда либо на стороне рекламного агентства или сервиса, 33% — собственники бизнесов, 4% — те, чья профессиональная деятельность не связана напрямую с маркетингом или рекламой.