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29.07.2020 в 16:35

Рекламная сеть «Яндекса» заключила партнёрство с Huawei

Блоки «Яндекс.Директа» появятся в приложениях-партнерах и в предустановленных приложениях Huawei

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Рекламная сеть «Яндекса» заключила партнерство с китайским производителем Huawei. Об этом Sostav рассказали в российской компании.

В рамках сотрудничества блоки «Яндекс.Директа» появятся в приложениях-партнерах рекламной платформы Huawei и в собственных приложениях производителя, предустановленных на устройствах. Рекламодатели смогут обратиться к пользователям Huawei в России, основная аудитория — активные люди в возрасте от 18 до 55 лет, отмечают в «Яндексе».

В приложениях покажут текстово-графические баннеры «Яндекс.Директа». «Сделать такую рекламу адресной для пользователей Huawei поможет большое количество таргетингов, например, по поисковым интересам, социально-демографическим характеристикам или географии», — добавили в «Яндексе».

Марина Мичкова, руководитель группы развития и монетизации InApp инвентаря рекламной сети «Яндекса»:

Каждый рекламодатель заинтересован в поиске наиболее эффективных для своего бизнеса рекламных площадок и форматов. Мы постоянно развиваем нашу рекламную сеть, привлекая в нее новых партнёров. Благодаря сотрудничеству с Huawei «Яндекс» расширит доступный мобильный инвентарь в «Яндекс.Директе», и рекламодатели получат доступ к новой аудитории.

По данным IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, в 2019 году Huawei стал лидером по поставкам смартфонов на российский рынок.

Накануне «Яндекс» представил финансовый отчет по итогам второго квартала. Выручка компании от продажи интернет-рекламы снизилась на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 24,76 млрд рублей.

Яндекс Huawei
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