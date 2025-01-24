Рекламная платформа «Купера» выросла в 2,2 раза по итогам 2024 года

Рекламная платформа «Купера» Ads Platform по итогам 2024 года увеличила свой оборот в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом. Рост произошел благодаря увеличению числа клиентов (в 2 раза), включая внешних, а также повышению средних рекламных бюджетов.

Площадка в течение прошлого года активно внедряла новые инструменты внутри платформы. Так, в Ads Platform появилось более 25 новых типов рекламных размещений — страницы брендов, видеоформаты, персонализированные баннеры, брендированные категории под производителя, лид-формы, click-out полки, анимированные маскоты, полки для внешних партнеров и многое другое.

Помимо этого, продолжает расширяться вариативность моделей закупок по CPM, CPA и CPC.

Общий объем рекламных показов в «Купере» увеличился в 3 раза.

Для представителей ресторанного бизнеса на платформе появился специальный личный кабинет и инструменты self-service, где можно самостоятельно запускать рекламные кампании в сервисе. Платформа и дальше планирует развивать инструменты для самостоятельного управления рекламой в «Купере».

Улучшился процесс работы с данными: теперь помимо классических таргетингов по сегментам доступны онлайн-триггеры на основе заказов, добавлений в корзину и геолокаций пользователей. Также в Ads Platform расширяются аналитические возможности: доступны как стандартные sales lift и brand lift отчеты, так и автоматические A/B-тестирования рекламных креативов и товарных позиций. Это может позволяет принимать решения о наиболее эффективных форматах дальнейшего продвижения на площадке.