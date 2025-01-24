Рекламная платформа «Купера» выросла в 2,2 раза по итогам 2024 года

Рекламная платформа «Купера» Ads Platform по итогам 2024 года увеличила свой оборот в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом. Рост произошел благодаря увеличению числа клиентов (в 2 раза), включая внешних, а также повышению средних рекламных бюджетов.
Площадка в течение прошлого года активно внедряла новые инструменты внутри платформы. Так, в Ads Platform появилось более 25 новых типов рекламных размещений — страницы брендов, видеоформаты, персонализированные баннеры, брендированные категории под производителя, лид-формы, click-out полки, анимированные маскоты, полки для внешних партнеров и многое другое.
Помимо этого, продолжает расширяться вариативность моделей закупок по CPM, CPA и CPC.
Общий объем рекламных показов в «Купере» увеличился в 3 раза.
Для представителей ресторанного бизнеса на платформе появился специальный личный кабинет и инструменты self-service, где можно самостоятельно запускать рекламные кампании в сервисе. Платформа и дальше планирует развивать инструменты для самостоятельного управления рекламой в «Купере».
Улучшился процесс работы с данными: теперь помимо классических таргетингов по сегментам доступны онлайн-триггеры на основе заказов, добавлений в корзину и геолокаций пользователей. Также в Ads Platform расширяются аналитические возможности: доступны как стандартные sales lift и brand lift отчеты, так и автоматические A/B-тестирования рекламных креативов и товарных позиций. Это может позволяет принимать решения о наиболее эффективных форматах дальнейшего продвижения на площадке.
Иван Бабич, директор по корпоративным продажам и рекламной платформе:
Качественные маркетинговые активации помогают привлекать потребителя в правильных точках, направляя его на совершение покупки. Для партнеров платформы это отличная возможность привлечь стабильный трафик на свой продукт, будь он внутри сервиса или вовне его. Только за последний год на нашей платформе появилось более 25 новых рекламных инструментов, что подтверждает растущую востребованность ретейл-медиа на российском рекламном рынке.