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29.04.2025 в 17:30

Рекламная платформа Genius Desk запустила GPT-таргетинг на базе технологии «Яндекс»

Как российские компании внедряют ИИ-решения

По данным исследования IAB, 70% мировых агентств, брендов и паблишеров не используют ИИ на каждом этапе медиапланирования, активации и аналитики. Почти половина рассчитывает внедрить ИИ в полном объеме к 2026 году, и тогда это разделит рынок пополам: на тех, кто применяет ИИ, и тех, кто нет. Агентства, паблишеры и AdTech компании чаще других внедряют ИИ — и уже получают от этого выгоду. Сейчас они используют ИИ почти в два раза активнее, чем бренды. Более 70% компаний говорят, что ИИ оправдал или даже превзошел их ожидания: с ним меньше ручной работы, проще достигать целей и удерживать стабильные результаты. На российском рекламном рынке искусственный интеллект применяется для работы с креативами, визуалами, видеорекламой; для работы с данными и для медиапланирования, и другое. При этом возможности ИИ фактически безграничны: его можно применять и для таргетинга в программатик-рекламе. О результатах внедрения GPT-таргетинга рассказал Sostav Николай Федоренко, директор по продукту Genius Desk (входит в Genius Group).

Как было раньше?

Предшественник GPT-таргетинга в программатик-рекламе — это контекстуальный таргетинг. Контекстуальный таргетинг анализирует url и текст на веб-странице или контекст приложения, ищет совпадения с ключевыми словами и показывает под них рекламу.

Проблема в том, что иногда это не те совпадения. Например, контекстный таргетинг выявил ключевые слова «шина» и «автомобиль» — и рекламировал новую летнюю резину пользователю, который читал про шину из автомобильной аптечки.

Что изменилось?

GPT-таргетинг идет дальше: он понимает, о чем контент, а не просто «видит» слова.

Раньше: пользователь, читающий про «шины», получал рекламу зимней резины.
Сейчас: если текст про «автомобильную аптечку», система не будет показывать рекламу покрышек — только релевантные предложения.

Николай Федоренко, директор по продукту Genius Desk:

Использование технологий на базе «Яндекс GPT» позволяет нам анализировать и категоризировать огромные массивы данных и смотреть на контент на сайтах с позиции «реального» человека. Это помогает точнее настраивать таргетинг и находить новых пользователей, которым действительно интересна та или иная реклама.

GPT-таргетинг уже приносит первые результаты. Мы провели A/B-тесты GPT-таргетинга на платформе Genius Desk:

  • Рост CTR 35%.
  • Рост post-view конверсий в 1.4 раза.
Яндекс Genius Group Genius Desk
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