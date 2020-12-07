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07.12.2020 в 10:15

Показ рекламы из космоса обойдется брендам в $10 млн

Услугу планируется запустить в 2022 году

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Российский стартап Avant Space, который планирует показывать рекламу в ночном небе с помощью спутников, назвал стоимость своих услуг — $10 млн, сообщает «РИА Новости». Компания планирует показывать с высоты 600 км логотипы различных брендов, которые будут видны ночью. Они намерены охватить космической рекламой 1 млрд человек по всему миру.

Основатель Avant Space Антон Оссовский рассказал, цена в $10 млн справедлива для компании, которая станет первым клиентом. «По сути, это инвестиция, которая покрывает стоимость самих спутников (минимум их нужно 20) и их выведение на орбиту. Кроме существенной скидки и гигантского охвата аудитории, первый клиент станет участником эксклюзивного контракта, подразумевающего размещение на орбите на целый год», — уточнил он.

В сентябре компания завершила испытания блока лазеров для космических аппаратов, которые помогут демонстрировать рекламу прямо с орбиты. Разработчики отмечают, что свечение не будет мешать астрономам. Лазеры будут включаться только во время пролета над мегаполисами и фокусироваться таким образом, чтобы не выходить за их пределы.

Первые два микроспутника с лазерными диодами отправят на орбиту в 2022 году. Управляться аппараты будут как часть роя спутников, которые в будущем отправят на орбиту в рамках эксперимента «Созвездие».

Бренды Космос
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