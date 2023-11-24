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24.11.2023 в 06:50

Реклама на радио за три квартала выросла на 35%

Сегмент показал рекордный рост впервые за 20 лет

Реклама на радио за девять месяцев 2023 года выросла на 35%. По итогам года рост ожидается в пределах 20% - 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергея Веселова.

Отчасти рост связан со «скромными» показателями прошлого года. «Я давно занимаюсь оценкой рынка, но такой фантастический всплеск мы с середины нулевых не наблюдали», — отметил Веселов.

Юлия Голубева, вице-президент Российской академии радио (РАР) и заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа»:

В этом году в российской медиаиндустрии случился свой «черный лебедь» — произошёл значительный рост на рекламном рынке радио. На протяжении последних нескольких лет главным маркетинговым инструментом, которому учились, был диджитал. И с ним довольно успешно все научились работать. Радио, казалось, ушло в прошлое, но сегодня мы видим, что, возможно, это как раз история про будущее.

В сентябре участники рынка радиорекламы заявляли, что объёмы продаж рекламы на радио увеличились на 50%. На рост повлияла локализация производителей. Кроме того, на рынок вышло много рекламодателей из Китая.

реклама на радио
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