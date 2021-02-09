Володин допустил запрет на размещение рекламы на IT-платформах, не представленных в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил введение запрета на размещение рекламы на иностранных платформах, если они не имеют представительства в России, пишет ТАСС.

По словам Володина, рекламодатели переориентировались с российских платформ на иностранные, «и мы кормим США за счет рекламы, которую собираем для YouTube, для Google». В качестве положительного примера чиновник привел регулирование сферы в Италии.

«Посмотрите, зарубежные страны, та же Италия по отношению к IT-компаниям как подошла? Они решение приняли, что рекламу можно размещать только в компаниях, которые зарегистрированы в стране. И в этом случае подпадает эта реклама под налогообложение уже Италии. Кто нам мешает это сделать?», — приводит издание слова Володина. Он подчеркнул, что это — один из путей, и могут быть предложены другие варианты.

Ранее Австралия заявила о намерении ограничить доминирование Google на рекламном рынке. По мнению комиссии по защите конкуренции и прав потребителей, технологический гигант злоупотребляет своим положением, зачастую действуя как монополист: так, рекламные возможности YouTube продаются только через Google, что вынуждает рекламодателей использовать технологии компании.