Реклама игры Lilly's Garden с брошенной беременной женщиной возмутила сеть

Новая реклама игры Lilly's Garden для смартфонов разозлила пользователей сети. На это обратил внимание портал Лента.ру.

В видео героиня узнает, что беременна и спешит сообщить об этом молодому человеку, который, услышав новость, сразу же уезжает на мотоцикле. После девушка плачет в одиночестве на крыльце. Lilly's Garden — это игра, в которой нужно помочь Лили восстановить сад и узнать больше о своих корнях, разгадывая различные головоломки.

Многие пользователи поразились существованию такой рекламы, недоумевая, как она может привлечь игроков. При этом геймеры нашли и другие аннотации к этой игре, в одной из которой предлагается обустроить могилу.