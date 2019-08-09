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09.08.2019 в 16:25

Реклама игры Lilly's Garden с брошенной беременной женщиной возмутила сеть

Пользователи недоумевают, как такая странная реклама может привлечь игроков

Кадр из ролика

Новая реклама игры Lilly's Garden для смартфонов разозлила пользователей сети. На это обратил внимание портал Лента.ру.

В видео героиня узнает, что беременна и спешит сообщить об этом молодому человеку, который, услышав новость, сразу же уезжает на мотоцикле. После девушка плачет в одиночестве на крыльце. Lilly's Garden — это игра, в которой нужно помочь Лили восстановить сад и узнать больше о своих корнях, разгадывая различные головоломки.

Многие пользователи поразились существованию такой рекламы, недоумевая, как она может привлечь игроков. При этом геймеры нашли и другие аннотации к этой игре, в одной из которой предлагается обустроить могилу.

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