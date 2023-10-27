В России предложили запретить рекламу финансовых пирамид

Нужно запретить рекламу компаний, которые привлекают деньги россиян, не имея лицензии Центробанка. С таким предложением выступил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв. Его слова цитирует ТАСС.

По словам представителя верхней палаты парламента, в интернете часто можно увидеть рекламу компаний, предлагающих пользователям вложить деньги под 30−40% годовых.

«Все прекрасно понимают, что таких ставок на рынке не существует, они невозможны, [это] чистой воды финансовые пирамиды. Но юридически у нас любая организация может привлекать денежные средства наших граждан», — сообщил вице-спикер.

Центробанк принимает меры для блокировки финансовых пирамид, но, по словам Журавлёва, нужен второй уровень защиты. Необходимо запретить владельцам рекламных конструкций и носителей размещать объявления компаний о подобных услугах.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект, который запрещает привлекать деньги физических лиц в качестве инвестиций компаниям, не поднадзорным Банку России, а также тем, чья деятельность не регулируется законодательно. Инициатива властей направлена на борьбу с финансовыми пирамидами.

Поправку о запрете рекламы финансовых пирамид могут принять ко второму чтению законопроекта.