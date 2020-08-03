Russ Outdoor, «Вера-Олимп» и «Лайса» вновь лидируют в рейтинге OOH-операторов

Система онлайн-бронирования рекламных щитов All-billboards в третий раз представила ежегодный рейтинг финансового состояния операторов российского OOH-рынка. Как и в 2018 году, его возглавила компания Russ Outdoor с выручкой в размере 7,5 млрд руб., а с учетом «Веры-Олимп» и «Лайсы» совместная выручка объединенного оператора и вовсе достигла 11,5 млрд руб. Второе место отошло Gallery с 3,7 млрд руб., третье — оператору «Постер» (2,4 млрд руб.).

Мегаоператор вновь лидирует, несмотря на рост убытка

И хотя лидерство объединенного оператора безоговорочно, «Вера-Олимп» — единственная из входящих группу компаний, которая продемонстрировала положительную динамику выручки, показав небольшой рост в 2%. Падение выручки «Лайсы» составило 23%, несмотря на то, что эта компания — самый прибыльный оператор группы, заработавший в прошлом году 201,5 млн руб. чистой прибыли. «Но обращает на себя внимание общая негативная динамика финансового состояния всех трех операторов: по сравнению с 2018 годом прибыль «Лайсы» упала вдвое, «Веры-Олимп» — на треть, а убыток трех основных юрлиц Russ Outdoor увеличился в четыре раза: со 134,5 млн руб. до 576,6 млн руб.», — обращают внимание эксперты All-billboards.

Полный рейтинг доступен по ссылке (.xls).

Что касается Gallery, то компании в 2019 году удалось увеличить выручку на 3%. «Однако оператор, ранее за счет сокращения расходов сумевший значительно уменьшить убыток — с 1,2 млрд руб. в 2017 году до 194,6 млрд руб. в 2018 году — снова ушел в глубокий минус», — указывают авторы рейтинга. Они считают причиной вновь возросшего — до 1,4 млрд руб. — убытка оператор наращивание расходов при почти неизменной выручке. И предполагают, что расходы были связаны с масштабными вложениями оператора в цифровой инвентарь.

Расположившийся на третьем месте «Постер» по сравнению с 2018 годом вышел из зоны убытка, заработав 50 млн руб. прибыли, однако выручка оператора, наоборот, сократилась на 4%.

Среди участников топ-10 внимание также привлекает работающий исключительно в Московской области, а с 2020 года и в Новой Москве, оператор «Восток-Медиа», совершивший резкий рывок вперед. За год он увеличил выручку более, чем в полтора раза и поднялся сразу на 11 позиций, расположившись на шестой строчке рейтинга. При этом «Восток-Медиа» в 3,5 раза увеличил и свою прибыль — до 66 млн руб.

Рейтинг составлен на основе открытой финансовой отчетности, сдаваемой компаниями в ФНС и Росстат и публикуемой в открытом доступе, и сопоставлен с мониторингом AdMetrix. Всего в рейтинг 2019 года вошли 203 оператора с объемом выручки более 10 млн. руб.

Рынок наружной рекламы испытывает падение

Суммарная выручка участников рейтинга без учета НДС составляет 49,9 млрд руб. По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 6,9%. «Более половины падения пришлось на объединенного оператора Russ Outdoor, «Вера-Олимп» и «Лайса», без учета которого консолидированная выручка присутствующих на рынке операторов сократилась всего на 3,3%», — указали авторы рейтинга. При этом эксперты АКАР не пришли к единому мнению по поводу результатов OOH-рынка за 2019 год, опубликовав следующие данные — объем 43,8 млрд руб., динамика — 0%.

Суммарная чистая прибыль отрасли составила 1,5 млрд руб. — на 2,3 млрд руб. меньше, чем в 2018 году, что опять же связано с показателями крупнейших игроков рынка — объединенного оператора (-717,5 млн руб.) и Gallery (-1 192 млн руб.). В среднем по отрасли чистая прибыль составляет 3% от выручки оператора.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом выросло количество убыточных операторов: в 2018 году — 41, в 2019 — 43, то есть в отрасли убыточен каждый пятый оператор.