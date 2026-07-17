Регулирование ИИ, срок стажировки и реформа «Почты России»: какие законы одобрил Совфед

Совет Федерации на 617-м заседании одобрил законопроекты, затрагивающие сферу цифровых технологий, связи и рынок труда. В числе принятых инициатив — базовый закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), закон о единых требованиях к информированию клиентов о банковских продуктах и услугах, реформа «Почты России» с созданием единой электронной почтовой системы, новые правила трансграничной передачи персональных данных, а также законы о трудовых стажировках, ответственности управляющих компаний за недопуск операторов связи и усилении мер против киберпреступности.

Регулирование ИИ

Сенаторы одобрили закон, который формирует базовые принципы регулирования искусственного интеллекта в России. Документ закрепляет ключевые понятия, включая ИИ и большие фундаментальные модели, а также определяет принципы их использования — от технологической независимости до соблюдения прав граждан и традиционных российских ценностей.

Закон также наделяет президента полномочиями утверждать Национальную стратегию развития ИИ, а правительство — определять меры государственной поддержки отрасли. Кроме того, интернет-платформы с аудиторией более 500 тыс. пользователей в сутки должны будут предоставить возможность маркировать ИИ-контент, а владельцы ИИ-сервисов — информировать пользователей о правах на созданный с помощью нейросетей контент.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года после подписания президентом.

Банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах

Совет Федерации также принял закон, который устанавливает единые требования к информированию клиентов о банковских продуктах и услугах. Документ разработан при участии Банка России и предусматривает создание стандарта, определяющего порядок, способы, форму и сроки раскрытия такой информации.

Новые правила распространятся на информацию, размещаемую в офисах банков, на их сайтах и в мобильных приложениях. Стандарт должен обеспечить клиентам доступ к полной информации о финансовых продуктах, включая их условия и возможные риски.

Закон направлен на борьбу с практикой использования так называемых «темных паттернов», когда банки акцентируют внимание на преимуществах продукта, но недостаточно раскрывают ограничения или предлагают инвестиционные продукты под видом сберегательных. Ожидается, что новые требования повысят прозрачность банковских услуг и уровень информированности потребителей.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года после подписания президентом.

Штрафы за недопуск операторов связи в многоквартирные дома

Сенаторы одобрили закон, вводящий административную ответственность для управляющих компаний, которые препятствуют операторам связи при размещении, эксплуатации или демонтаже сетей в многоквартирных домах.

Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 10 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Закон направлен на устранение ограничений конкуренции на рынке связи и снижение числа конфликтов между операторами и управляющими организациями.

Реформа «Почты России» и создание единой электронной почтовой системы

Совет Федерации поддержал изменения в закон «О почтовой связи», направленные на модернизацию инфраструктуры «Почты России» и развитие цифровых сервисов. Документ предусматривает создание единой электронной почтовой системы, оператором которой станет «Почта России».

Через новую платформу органы власти, Банк России, государственные компании и организации с государственным участием смогут направлять юридически значимые сообщения. На портале госуслуг также появятся цифровые почтовые ящики для пользователей.

Основные положения закона вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Ужесточение правил трансграничной передачи персональных данных

Сенаторы приняли закон, который меняет порядок передачи персональных данных россиян за рубеж. Теперь такая передача будет возможна только в государства, обеспечивающие эффективную защиту персональных данных.

Документ также уточняет порядок создания информационных систем органов власти Москвы. Закон вступит в силу после официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с сентября 2027 года.

Киберпреступления

Совфед поддержал поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на усиление борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием интернета и средств связи.

Закон усиливает ответственность за преступления против конфиденциальности информации, а также вводит уголовную ответственность за нарушение требований по указанию сведений об идентификаторе пользовательского оборудования при заключении договоров связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Регулирование трудовых стажировок

Совет Федерации также поддержал изменения в Трудовой кодекс, которые впервые закрепляют правила прохождения трудовых стажировок. Максимальная продолжительность стажировки составит шесть месяцев.

Работодатель будет обязан назначить наставника и заключить со стажером срочный трудовой договор не позднее года после получения им профессионального образования. Если после окончания стажировки сотрудник продолжит работу у того же работодателя, испытательный срок для него устанавливать не потребуется.