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18+
29.03.2023 в 18:00

Redmi представили первый в мире смартфон в стиле Гарри Поттера

В комплекте также будут идти мантия волшебника и письмо о поступлении в «Школу чародейства и волшебства

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Redmi представила лимитированную версию смартфонов в стилистике Гарри Поттера — модель носит название Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Custom Edition. В комплекте также будут идти мантия волшебника, шарф, волшебная палочка и письмо о поступлении в «Школу чародейства и волшебства». Цвет устройства — Ice Feather White.

Ранее компания официально объявила о сотрудничестве с владельцами интеллектуальной собственности Harry Potter IP. Президент Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг объяснил коллаборацию тем, что Гарри Поттер — это мегапопулярный бренд с миллиардами поклонников во всём мире.

На задней панели смартфона изображен герб Хогвартса, логотип франшизы и молния. Также из этой же серии можно будет приобрести кастомизированные наушники Redmi Buds 4.

В конце января компания Realme опубликовала пост, указывающий на сотрудничество с Coca-Cola. Компании выпустили в коллаборации ColaPhone.

redmi Harry Potter Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Custom Edition
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