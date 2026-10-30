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18+
30.10.2026 в 14:25

Red Wings возглавил бывший гендиректор аэропорта Минеральных Вод

Роман Чуев сменил Игоря Ивлиева, временно руководившего авиакомпанией

Роман Чуев

Генеральным директором авиакомпании Red Wings назначен Роман Чуев, ранее возглавлявший Международный аэропорт Минеральных Вод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

На этом посту он сменил Игоря Ивлиева, который исполнял обязанности руководителя компании в переходный период после ухода Александра Лебедева. Ивлиев, ранее занимавший должность коммерческого директора, продолжит работу в Red Wings.

Чуев окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и Ставропольский государственный университет. Его управленческий опыт превышает 20 лет, из которых 16 лет связаны с гражданской авиацией. С 2020-го по 2026 год он также занимал должность генерального директора «Новапорт Холдинга» по Северо-Кавказскому кластеру.

По словам нового руководителя, его задача — реализовать утвержденную акционерами стратегию развития Red Wings. Она предусматривает расширение маршрутной сети и географии полетов, а также повышение качества обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» обсуждает возможность объединения своих гражданских авиатранспортных компаний в единый холдинг. В него могут войти Red Wings, грузовая авиакомпания SkyGates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис».

Red Wings генеральный директор Минеральные Воды Роман Чуев Игорь Ивлиев
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