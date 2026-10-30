Red Wings возглавил бывший гендиректор аэропорта Минеральных Вод

Генеральным директором авиакомпании Red Wings назначен Роман Чуев, ранее возглавлявший Международный аэропорт Минеральных Вод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

На этом посту он сменил Игоря Ивлиева, который исполнял обязанности руководителя компании в переходный период после ухода Александра Лебедева. Ивлиев, ранее занимавший должность коммерческого директора, продолжит работу в Red Wings.

Чуев окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и Ставропольский государственный университет. Его управленческий опыт превышает 20 лет, из которых 16 лет связаны с гражданской авиацией. С 2020-го по 2026 год он также занимал должность генерального директора «Новапорт Холдинга» по Северо-Кавказскому кластеру.

По словам нового руководителя, его задача — реализовать утвержденную акционерами стратегию развития Red Wings. Она предусматривает расширение маршрутной сети и географии полетов, а также повышение качества обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» обсуждает возможность объединения своих гражданских авиатранспортных компаний в единый холдинг. В него могут войти Red Wings, грузовая авиакомпания SkyGates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис».