Red Apple объявил победителей 34-го сезона

По-настоящему золотой сезон Московского международного фестиваля Red Apple подошел к концу — делимся итогами. В этом году фестиваль собрал не только рекордное количество заявок — 865, но и рекордное количество золотых наград в категории Creative — 17. В прошлом сезоне золото в этом блоке было только одно. Это не просто цифры — это отражение того, как российский креатив обретает свое лицо и находит признание на международном рынке. Торжественная церемония награждения прошла 14 ноября в рамках Дня контента и креатива на НРФ'8. Имена победителей и лучшие кейсы сезона — в материале.

İlker Dağli, Executive Creative Director, Digital Panorama, Турция / председатель жюри блока Creative, рассказал о впечатлениях от поданных на конкурс работ.

İlker Dağli, Executive Creative Director, Digital Panorama, Турция / председатель жюри блока Creative: У нас был достойный конкурсный список с точки зрения креативности. С одной стороны, были работы, сильное влияние которых достигалось за счет технологий, а с другой — были работы с упором на развлекательный аспект, которые могли донести идею даже при небольшом бюджете. Хорошие идеи всегда побеждают. С ростом числа хороших работ увеличивается и число высоких наград. При этом некоторые из участников были удостоены нескольких наград.

Креативный потенциал участников растет с каждым годом. В креативе все чаще обращаются к искренним историям, которые резонируют с аудиторией, что делает рекламу не просто инструментом продаж, а частью культурного диалога. Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход» поделился взглядом на современный российский креатив, который формирует свой собственный, самобытный образ.

Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»: Российский креатив сегодня — это ралли по горной дороге. С одной стороны — гора запретов, с другой — пропасть последствий. Все время думаешь, как бы вписаться в поворот. Самые безопасные темы: кухня, песни и пляски на маркетплейсах — чувствуют себя комфортно. С надеждой смотрю на клиентов из IT-сферы — дивный новый мир: загадочный, абстрактный, пока еще незарегламентированный.

В этом сезоне агентства Екатеринбурга переживают настоящий триумф. РА «Восход» получило специальную награду «Агентство года в блоке Креатив», Soda x D Innovate group — «Агентство года в блоке Маркетинг». Награды только подтверждают талант и инновационный подход уральских креативщиков, привлекая внимание к Екатеринбургу как центру креативной индустрии. Вдохновленные уникальной культурной атмосферой региона, агентства продолжают создавать яркие и запоминающиеся кампании, которые находят отклик у широкой аудитории.

Дмитрий Пинт, креативный директор Soda: Все дело в людях и характере. У екатеринбуржцев он особенный — упрямый и готовый рисковать ради самовыражения. Москва придумывает правила, а Урал их нарушает. Для уральских агентств быть непохожими на других — не просто стиль, а необходимость, которая превращает каждую задачку в вызов, сохраняя свою особую самобытность вкупе со смелостью.

Фестиваль Red Apple продолжает укреплять свои позиции как драйвер креативной индустрии, уже более 30 лет объединяя профессионалов и молодых креаторов со всего мира.

Встречайте победителей 34-го сезона.

Q2 Специальные награды

AГЕНТСТВО ГОДА В СЕГМЕНТЕ КРЕАТИВ — Voskhod

AГЕНТСТВО ГОДА В СЕГМЕНТЕ МАРКЕТИНГ — Soda x D Innovate group

AГЕНТСТВО ГОДА В СЕГМЕНТЕ МЕДИА — VOVA family part of JAMI LUP

АГЕНТСТВО ГОДА — СберМаркетинг

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ГОДА — MTS

ТЕМА ГОДА — DPG Russia / VK — Mom, I'm in a hat

— Mom, I'm in a hat Специальная награда от Россельхозбанка «За вклад в развитие агросферы»:

— FABULA creative agency / PhosAgro — The Path of Creation;

— Sputniki / Blagoyar. GAP Resource company — Blagoyar. What’s for lunch today?;

— AGROECO / AGROECO — #WeAreAGROECO;

Agropromkomplektatsiya Group of companies / Agropromkomplektatsiya Group of companies — Agropromkomplektatsiya — a company of opportunities

Специальная награда от BBDO х RoRe «За самую креативную тактику» — GG Creative Agency / Ostrovok! — Oooo! — the most emotional promo code of the summer

Специальная награда от Independent Media за технологию, основанную на заботе о человеке и его чувствах — Maria Vnukova, Katerina Gatovskaya / Avito Jobs — VibeCheck"

Лучшие в креативе

Золото

Twin3D — Yota. No limits! Для Yota

В креативном направлении работа получила золото в категории Video → Video Craft → Best Visual Effects and Animation

Mosaic, Petrick — MTS — Coeval. Для MTS

В креативном направлении работа получила золото в категориях Video → Video Craft → Best Visual Effects and Animation и Branded Content → Digital Branded Content

Friday! TV Channel — Project Midnight. Для Friday! TV Channel

В креативном направлении работа получила золото в категории Video → Video Craft → Best Editing

Dotorg branding & digital — Kineshma Kupecheskaya. Для Visit Ivanovo

В креативном направлении работа получила золото в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

Ohmybrand — Conilon Challenge: limited set of drip coffee. Для Hummingbird coffee

В креативном направлении работа получила золото в категории Design → Label and Packaging → Food Products

makelove agency — NeuroMendeleev, SIBUR's new employee. Для SIBUR

В креативном направлении работа получила золото в категории Interactive → Interactive: Technology → Creative Use of AI

Yandex Eats — Rooftop caviar. Для Yandex Eats

В креативном направлении работа получила золото в категории Outdoor & Indoor → Outdoor & Indoor: Sectors → Retail & Consumer Services

Aida Pioneer — Garage. Hardcore not ded. Для Seth&Riley's Garage by Alivaria brewing company, Carlsberg Group

В креативном направлении работа получила золото в категории Branded Content → Digital Branded Content

TDI GROUP CA (Holding Wunder/TDI) — Reality show shifting reality. Для Altair Foundation

В креативном направлении работа получила золото в категории Branded Content → Creative Use of Content

SERVICEPLAN — Crossfood. Для Makro Uzbekistan

В креативном направлении работа получила золото в категории Audio → Audio Medium → Streaming / Downloadable Content

SERVICEPLAN — Beauty of Authenticity. Для Aeroflot

В креативном направлении работа получила золото в категории Design → Communication Design → Offline visual communications

Voskhod — Quality sells. Для Brusnika Developer

В креативном направлении работа получила золото в категориях Outdoor & Indoor → Outdoor & Indoor: Sectors → Realty и Creative use of media → Advertising Excellence → Single Media

Soda x D Innovate group — The beer skating rink. Для The Parents Brewery

В креативном направлении работа получила золото в категориях Interactive → Interactive: Instruments → Viral Ads, Creative use of PR → Best PR-campaign for B2С, Creative use of media → Advertising Excellence → The lowest budget creative solution

СЕРЕБРО

SberMarketing — Serve people, not money. Investor Day 2023. Для Sber

В креативном направлении работа получила серебро в категориях Video → Video Craft → Best Direction, Video → Video Craft → Best Script и Video → Video Craft → Best Art Direction

SERVICEPLAN — Antidepressant. Для Charity Fund «Happily Ever After».

В креативном направлении работа получила серебро в категориях Video → Video Craft → Best Direction, Video → Video Craft → Best Script, Video → Video Craft → Best Art Direction и Video → Video: Sectors → Film for non-profit

GG Creative Agency — Oooo! — the most emotional promo code of the summer. Для Ostrovok!

В креативном направлении работа получила серебро в категории Video → Video Craft → Best Music

RoRe Group — HIT ABOUT A BEASTLY APPETITE. Для «PAPA MOZHET» (DAD CAN)

​В креативном направлении работа получила серебро в категории Video → Video Craft → Best Music, Audio → Excellence in Audio → Best Original Song и Audio → Excellence in Audio → Best Audio Branding

Yell Bangkok — Fuel & Fury. Для PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR): PTT Station

В креативном направлении работа получила серебро в категориях Video → Video: Sectors → Retail & Consumer Services и Branded Content → Creative Use of Content

Zebra Hero — Journey to Yourself. Для S7

В креативном направлении работа получила серебро в категории Video → Video: Sectors → Travel

Stereotactic — Anyone can become homeless. Для Nochlezhka

В креативном направлении работа получила серебро в категории Video → Video: Sectors → Film for non-profit

MTS — MTS Hybrid Reality. Для MTS

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Communication Design → Promotional Item Design / Merch

The Clients — Ostrovok — the vacation starts with O! Для Ostrovok

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Communication Design → Rebranding / Repositioning Campaign

Depot branding agency — New Breath of Gorodetskaya Rospis. Rebranding of the Factory. Для Gorodetskaya Painting Factory

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Communication Design → Rebranding / Repositioning Campaign

Suprematika — Lev Borodinsky. Для Lev Borodinsky

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Communication Design → Rebranding / Repositioning Campaign

Dotorg branding & digital — To Small Towns for the Big Stories. Для Visit Ivanovo

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Communication Design → Communication design for non-profit

Mosaic — MTS Verse. Для MTS

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Digital Design → Digital and Interactive Design

Depot branding agency — Wellement. Packaging design for pet food with unique characters. Для Wellement

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Label and Packaging → Other FMCG & Consumer Durables

Aida Pioneer — Garage. Hardcore not ded. Для Seth&Riley's Garage by Alivaria brewing company, Carlsberg Group

В креативном направлении работа получила серебро в категории Social Media & Influencer → Influencer and Content Marketing → Social Video

Atom х Red Pepper Film х Vnimaniye brusnika — The indie anthem of Yekaterinburg. Для Atom (Atomstroykomplex)

В креативном направлении работа получила серебро в категории Social Media & Influencer → Influencer and Content Marketing → Local / Single-market Campaign

Авито — Avito x Naked Heart Foundation: Rain Man. Для Avito

В креативном направлении работа получила серебро в категории Social Media & Influencer → Influencer and Content Marketing → Content for non-profit

Friday! TV Channel — Big pizza for "Big Girls". Для Friday! TV Channel

В креативном направлении работа получила серебро в категории Interactive → Interactive: Instruments → Viral Ads

SberMarketing — Sounds of Russia. Для Sber

В креативном направлении работа получила серебро в категориях Interactive → Interactive: Instruments → Mobile и Interactive → Interactive: Craft → Best Music & Sound Designэ

SLAVA — Cholesterunner. Для Orbi

В креативном направлении работа получила серебро в категории Interactive → Interactive: Instruments → Non-standard Advertising for non-profit

GG Creative Agency — Ostrovok! Vacation begins with O! Для Ostrovok!

В креативном направлении работа получила серебро в категории Outdoor & Indoor → Outdoor & Indoor: Sectors → Travel

PUSH PUSH — Tincture on burnt forests. Для Scandinavian pub FJORD

В креативном направлении работа получила серебро в категориях Creative use of PR → Best PR-campaign for B2C и Creative use of PR → Best PR-campaign for non-profit

Voskhod — Quality sells. Для Brusnika Developer

В креативном направлении работа получила серебро в категории Creative use of media → Advertising Excellence → The lowest budget creative solution

БРОНЗА

BBDO — Movement Inspires Ideas. Для Great Wall Motors / WEY

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Video → Video Craft → Best Direction и Video → Video Craft → Best Art Direction

SberMarketing — Letters from the front. Для SberBank

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Video → Video Craft → Best Direction

SLAVA — What are you doing? Для Tochka Bank

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Video → Video Craft → Best Direction, Video → Video Craft → Best Music и Video → Video: Sectors → Banks and finance

SberMarketing — The Сuckoo. HR-series about the feats of SberBank employees. Для SberBank

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Video → Video Craft → Best Script

SberMarketing — Sounds of Russia. Для Sber

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Video → Video Craft → Best Music и Interactive → Interactive: Technology → Creative Use of Technology

Contrapunto — Turns every fraud into the fool. Для Getcontact

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Video → Video Craft → Best Visual Effects and Animation

OZIO — OUT OF SEASONS. Для Amazing Red

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Video → Video Craft → Best Visual Effects and Animation

OZIO — Velophasis. Для Amazing Red

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Video → Video Craft → Best Visual Effects and Animation

Voskhod — Make us better. Для Brusnika Developer

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Video → Video Craft → Best Editing

Bosp.Group — North Pacific. Buzzy days. Для NCO «Association of Pollock Fishermen»

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Video → Video: Sectors → Food & Drink

Voskhod — Patio. Для Brusnika Developer

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Video → Video: Sectors → Realty

Blacklight — «Stranger Scenes»: The Series of Stories in the Tinkoff Banking App. Для Tinkoff Fuel

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Video → Video: Sectors → Banks and finance

Atom х Red Pepper Film х Vnimaniye brusnika — The indie anthem of Yekaterinburg. Для Atom (Atomstroykomplex)

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Audio → Excellence in Audio → Best Original Song и Branded Content → Digital Branded Content

Voskhod — REMOD | Apartment Renovation Service. Для Remod

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

Dotorg branding & digital — Marabor. Для Anapskoye Vzmorie Company

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

ENDY — Riddle-merch for IT-company Usergate. Для UserGate

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Communication Design → Promotional Item Design / Merch

Voskhod — Saratovskaya confectionery factory. Для Saratov confectionery factory

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Design → Communication Design → Offline visual communications и Design → Communication Design → Rebranding / Repositioning Campaign

INK — The rebranding of the Primorsky Regional Puppet Theater. Для Primorsky Regional Puppet Theater

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Communication Design → Communication design for non-profit

Depot branding agency — Packaging design for HACKNEY the gin brand. Для Retail chain «Chizhik»

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Label and Packaging → Drinks

LINII — Packaging design system for Tasty Coffee. Для Tasty Coffee

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Label and Packaging → Drinks

Depot branding agency — Italian Classics. Pasta Packaging Design. Для SPAR Middle Volga LLC

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Label and Packaging → Food Products

OTVETDESIGN — A comprehensive branding project for a household cleaning products brand. Для STANDART CHISTOTY

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Label and Packaging → Other FMCG & Consumer Durables

Salmon — ABS on the body. Для Sports nutrition

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Label and Packaging → Healthcare

Aida Pioneer — Garage. Hardcore not ded. Для Seth&Riley's Garage by Alivaria brewing company, Carlsberg Group

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Social Media & Influencer → Social Media Campaigns: Sectors → Dark Market

BBDO — NEURALVIEW. Для Great Wall Motors / TANK

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Social Media & Influencer → Social Media Campaigns: Sectors → Automotive

odin11adtsat & Yandex — Grandma's road to success with Yandex Direct. Для Yandex Direct

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Social Media & Influencer → Influencer and Content Marketing → Reach & Impact и Social Media & Influencer → Influencer and Content Marketing → Social Video

Zebra Hero — Journey to Yourself. Для S7

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Social Media & Influencer → Influencer and Content Marketing → Collaboration и Branded Content → Digital Branded Content

Avito — Avito x Naked Heart Foundation: Rain Man. Для Avito

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Interactive → Interactive: Instruments → Non-standard Advertising for non-profit и Creative use of PR → Best PR-campaign for non-profit

MOSAIC — Sber. REV-AI-VED ART. Для Sber, Sberbank

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Interactive → Interactive: Technology → Creative Use of Technology и Interactive → Interactive: Technology → Creative Use of AI

Mosaic — MTS Verse. Для MTS

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Interactive → Interactive: Technology → New Realities и Interactive → Interactive: Craft → Game & Apps

BBDO — Ozon fresh «Lightchanger» easy way to help with late night snaking. Для Ozon fresh

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Branded Content → Non-Digital Branded Content и Creative use of media → Advertising Excellence → The lowest budget creative solution

OXYGEN — «Cracked 3» — sequel to the Dixy promo campaign. Для DIXY

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Branded Content → Digital Branded Content

SERVICEPLAN — Crossfood. Для Makro Uzbekistan

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Branded Content → Creative Use of Content

GG Creative Agency — Ostrovok! Vacation begins with O! Для Ostrovok!

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Creative use of media → Advertising Excellence → Rebranding / Repositioning Campaign и Creative use of media → Integrated Campaign → Mixed Media

Лучшие в маркетинге

ЗОЛОТО

Soda x D Innovate group — The beer skating rink. Для The Parents Brewery

В маркетинговом направлении работа получила золото в категориях Marketing Disciplines → Best Use of Ambient и Marketing Disciplines → Best Use of Public Relations

emg, Stereotactic — The Most Important Word. Для SOS Children’s Villages

В маркетинговом направлении работа получила золото в категории Activation / B2C → Best Non-profit Campaign

Imagency — The Supernatural Apartment on Patriarch's Ponds by MTS Travel. Для MTS

В маркетинговом направлении работа получила золото в категории Campaigns: Sectors → Travel

Soda x D Innovate Group, Deltaplan x D Innovate Group — Zoummm Zoummm. Для VelKen

В маркетинговом направлении работа получила золото в категориях Campaigns: Sectors → Food & Drink и Marketing Effectiveness → Creative Effectiveness

BBDO — The universe of «Master and Margarita» in MTS digital ecosystem. Для MTS

В маркетинговом направлении работа получила золото в категориях Activation / B2C → Best Integrated Campaign и Campaigns: Sectors → Media / Entertainment

СЕРЕБРО

Imagency — The Supernatural Apartment on Patriarch's Ponds by MTS Travel. Для MTS

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Activation / B2C → Best Sales Promotion Campaign

DPG Russia — Mom, I'm in a hat. Для VK

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Activation / B2C → Best Event Marketing Campaign (Including Sponsorship)

SERVICEPLAN — Crossfood. Для Makro Uzbekistan

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Activation / B2C → Best Trade and Retail Marketing Campaign (Including Merchandising)

GREAT — Mangotime of the year. Для VkusVill

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категориях Activation / B2C → Best Integrated Campaign и Campaigns: Sectors → Food & Drink

Yandex Magic Camp — «Through the eyes of the different ones». Для Yandex Go & Yandex foundation «Help Nearby»

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Activation / B2C → Best Non-profit Campaign

FUSE Media Direction Group — The Magic of Pink. Для Russkart (Russkart LLC) / «Rozoviye chipsy» («Pink chips»)

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категориях Activation / B2C → Best Use of Strategy и Marketing Disciplines → Best Use Of Sponsorship Pink Chips (ENG)

emg, Stereotactic — The Most Important Word. Для SOS Children’s Villages

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Campaigns: Sectors → Non-profit

Great — Skysmart: «We do not collect for curtains». Для Skysmart

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Campaigns: Sectors → Education

SberMarketing — The campaign to attract young professionals to the internship «Hidden talents». Для SberBank

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Marketing Disciplines → Best Use of Digital Tools Including Mobile

SberMarketing — Sounds of Russia. Для Sber

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Marketing Disciplines → Best Use of Digital Tools Including Mobile

Okkam Creative, Twinby, Mera (by Okkam ) — MTS Travel x Twinby: your perfect travel match! Для MTS Travel

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Marketing Disciplines → Best Use Of Collaboration

Mikhailov & Partners — Ludlville — my favourite cartoon! Для Soyuzmultfilm

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Digital Campaigns → Online Guerrilla & Ambient

PostPost, Panda Digital — Soft bed for those who prefer it a bit firmer. Для Lazurit furniture company, VIZIT condoms brand

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Digital Campaigns → Online Guerrilla & Ambient

VOVA family part of JAMI LUP — SELA world in Roblox + AR T-shirt collection for kids. Для SELA

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Digital Campaigns → Experience Marketing

БРОНЗА

PHD — Halva card launches «Shuba space» on Friday! Для Sovcombank

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Activation / B2C → Best Sales Promotion Campaign

GREAT — Find your MYce cream. Для VkusVill

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Activation / B2C → Best Sales Promotion Campaign

DPG Russia — CSKA 100 years. Для PBC CSKA

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Activation / B2C → Best Event Marketing Campaign (Including Sponsorship)

Avito Jobs — Avito Jobs: Your life experience matters. Для Avito

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Activation / B2C → Best Integrated Campaign

ICE Agency — Hub by Hochland: You Thought, We Did It! Для Hohland Professional

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Activation / B2C → Best Brand Loyalty Campaign

BM Agency / Digital Stories — VALERA. The world's first AI drinking buddy. Для Alcohol Siberian Group (ASG) / («Five Lakes»)

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Campaigns: Sectors → Dark Market

GREAT — House-elf stories. Для Evolution of Comfort (ex. Essity) / Zewa

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Campaigns: Sectors → Other FMCG

SERVICEPLAN — Crossfood. Для Makro Uzbekistan

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Campaigns: Sectors → Retail & Consumer Services

Yandex — How Ilya Kuruch helped to change brand perception and get rid of Yandex Direct «mentors». Для Yandex Direct

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Campaigns: Sectors → B2B

SberMarketing — RKO and services for eCom. Для SberBusiness

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Campaigns: Sectors → Banks and finance

19agency84 — Live wherever you want, work for Magnit. Для Magnit

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Campaigns: Sectors → Environmental, Social, and Corporate Governance

GREAT — Skysmart: «We do not collect for curtains». Для Skysmart

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Disciplines → Best Use of Ambient

R.I.M. Communications Agency — From the Kremlin to the Kremlin: the opening of the M-12 Vostok highway. Для Avtodor

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Disciplines → Best Use of Public Relations

Mikhailov & Partners — How the serfs invited Akinfeev to eat pelmeni. Для Siberian Collection

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Disciplines → Best Use of Public Relations

GG Creative Agency — OPPO Find N2 Flip: in the top 10 with just one flip. Для OPPO

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Disciplines → Best Use of Public Relations

GRAPE — The royal choice. Для IVI

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Disciplines → Influencers

LUP, part of JAMI LUP — Social project «MEGA against bullying». Для MEGA Ekaterinburg

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Disciplines → Influencers

odin11adtsat & Yandex — Grandma's road to success with Yandex Direct. Для Yandex Direct

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Disciplines → Influencers

Imagency — The Supernatural Apartment on Patriarch's Ponds by MTS Travel. Для MTS

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Disciplines → Best Use of Sales Promo

OXYGEN — «Cracked 3» — sequel to the Dixy promo campaign. Для DIXY

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категориях Marketing Disciplines → Best Use of Sales Promo и Marketing Effectiveness → Creative Effectiveness

BBDO — Ozon fresh «Lightchanger» easy way to help with late night snaking. Для Ozon fresh

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Disciplines → Best Use of Direct Tools

SberMarketing — Vasnetsov. The revived art. Для SberBank

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Disciplines → Best Use Of Sponsorship

RoRe Group — Papa Mozhet: Return to the family and quickly win the love. Для «PAPA MOZHET» (DAD CAN)

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Effectiveness → Creative Effectiveness

RoRe Group — Papa Mozhet: Return to the family and find a way out of a crisis situation. Для «PAPA MOZHET» (DAD CAN)

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Marketing Effectiveness → Anticrisis Marketing Campaign

Bookmate — How did Bookmate get an atomic heartbeat. Для Bookmate

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Digital Campaigns → Digital Campaigns

Skillbox — The Sidorovs: the first sitcom based on a neural network script. Для Skillbox, СТС

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Digital Campaigns → Innovation

Realweb — GORJI — GAME CHANGER. Для GORJI (Holding Aqua)

В маркетинговом направлении работа получила бронза в категории Digital Campaigns → Digital Strategy

Лучшие в медиа

ЗОЛОТО

Marvelous — Banner that needs help. Для Children's charity foundation «Solnechny Gorod»

В медийном направлении работа получила золото в категории Channels → Best use of channels for non-profit

Blacklight — «Stranger Scenes»: The Series of Stories in the Tinkoff Banking App. Для Tinkoff Fuel

В медийном направлении работа получила золото в категории Content → Best Branded Content

VOVA family part of JAMI LUP — SELA world in Roblox + AR T-shirt collection for kids. Для SELA

В медийном направлении работа получила золото в категориях Channels → Best Use of Digital и Media Excellence → New Media

СЕРЕБРО

SberMarketing — Price Squeezing Factory. Для Megamarket

В медийном направлении работа получила серебро в категории Sectors → Marketplace & e-commerce

Hate Agency — Neural Network Telegram Bot: Film Memes With Users' Faces. Для Kinopoisk

В медийном направлении работа получила серебро в категории Channels → Best Use of AdTechnology/MarkTechnology

makelove agency — NeuroMendeleev, SIBUR's new employee. Для SIBUR

В медийном направлении работа получила серебро в категории Channels → Best Use of AdTechnology/MarkTechnology

Marketing Agency Tochno — Shopping Center Brand Media: How to Increase Traffic 2,5 Times and Reach a 2 Million Ruble Sales Target? Для Neglinnaya Shopping Center

В медийном направлении работа получила серебро в категориях Channels → Best Use of O2O и Content → Best brand media

GG Creative Agency — New Year Vending Machine. Для VK

В медийном направлении работа получила серебро в категориях Channels → Best Use of Media Innovation и Media Excellence → New Media

odin11adtsat & Yandex — Grandma's road to success with Yandex Direct. Для Yandex Direct

В медийном направлении работа получила серебро в категории Content → Best Influencer Campaign

Vinou — Yota? Possible! How to effectively attract an audience to the telecom brand. Для Skartel, Yota

В медийном направлении работа получила серебро в категории Content → Best brand media

Mikhailov & Partners — Ludlville — my favourite cartoon! Для Soyuzmultfilm

В медийном направлении работа получила серебро в категории Media Excellence → Best Use of Media in Limited Budget

Soda x D Innovate group — The Beer Skating Rink. Для The Parents Brewery

В медийном направлении работа получила серебро в категории Media Excellence → Best Use of Media in Limited Budget

БРОНЗА

Zebra Hero — Journey to Yourself. Для S7

В медийном направлении работа получила бронзу в категориях Sectors → Travel и Content → Best Branded Content

Mera (by Okkam) — Smart Outdoor for Smart Devices. Для Yandex (Alice and Smart Devices)

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Channels → Best Use of Print / Outdoor

Yandex Eats — Rooftop caviar. Для Yandex Eats

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Channels → Best Use of Ambient Media

Action — Integration of the art object by «Mir» payment system at the «Elbrus» ski resort. Для NSPK JSC («Mir» payment system)

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Channels → Best Use of Ambient Media

Mikhailov & Partners — How the serfs invited Akinfeev to eat pelmeni. Для Siberian Collection

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Channels → Best Use of Events and Stunts

Avito Jobs — Avito Jobs: Your life experience matters. Для Avito Jobs

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Content → Best Branded Content

RoRe Group —- Beeland at Roblox. Для Beeline

В медийном направлении работа получила бронзу в категориях Content → Best Branded Content и Media Excellence → New Media

Лучшие в Young Creators

ЗОЛОТО

Eva Chistyakova — CRAAZY TRAVEL. Для Funky Monkey

В направлении Young Creators работа получила золото в категории Design

СЕРЕБРО

Anastasiya Masyukova — Make it crazy. Для Funky Monkey

В направлении Young Creators работа получила серебро в категории Design

БРОНЗА

Sargsyan Lilia, Nedopekina Anastasya, Ladygina Sabina — Choose your emotions with Funky Monkey. Для Funky Monkey

В направлении Young Creators работа получила бронзу в категории Design

Pedchenko Olesia, Melnikova Ksenia, Bogdanova Polina — Craazy-lazy. Для Funky Monkey

В направлении Young Creators работа получила бронзу в категории Design

Lebedev Denis, Lebedeva Lidiia, Kudrina Anastasia — Grandrecruiters. Для Avito Jobs

В направлении Young Creators работа получила бронзу в категории Creative Campaign

Eshcheriakova Karina, Onar Anzhei, Reshetnikova Anastasya — Working on the couch. Для Avito Jobs

В направлении Young Creators работа получила бронзу в категории Creative Campaign