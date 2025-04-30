Как Silver Mercury превратил ребрендинг в событие

В апреле 2025 года Silver Mercury провел ребрендинг, но сделал это не как все. Вместо речи — перформанс. Вместо презентации — драматургически выстроенное цифровое действие, в котором каждый элемент — от визуалов до звука — работал как строка в едином коде трансформации. Sostav рассказывает, как прошло иммерсивное событие.

Новая визуальная система, философия, айдентика и сайт были представлены как часть сценария. Зритель превращался в соавтора, а каждое движение внутри пространства ощущалось как вклад в общее действие. Как делится впечатлениями Иван Сиденко, управляющий партнер Re:evolution, «когда другие фестивали закрываются и предпринимают неловкие попытки ребрендинга, Silver Mercury уверенно расширяется каждый год, преподнося новые смыслы и тренды в формате актуального фестиваля рекламы».

Карина Оганджанян, вице-президент TWIGA : Почему мне понравился перезапуск Silver Mercury: во-первых, это диалог поколений. Во-вторых, очень качественная визуальная работа. В-третьих, не просто сделали — сделали публично, эффектно и индустриально. Браво команде.

Как это было: хроника одного вечера

Вечер собрал на одной площадке лидеров креативной индустрии. Это был нетворкинг с высокой концентрацией экспертизы и энергии. Люди не просто пришли посмотреть — они пришли поддержать, осмыслить и разделить момент.

Недавно Silver Mercury не просто представил новую айдентику, но и устроил настоящую премьеру ребрендинга. Всё — от света до аромата в зале — стало частью одной большой истории. Этот кейс будет интересен тем, кто:

ищет вдохновение для нестандартных ивентов,

продумывает, как представить новый бренд через опыт,

хочет понять, как можно «показать» философию, не произнеся ни слова.

Дальше — подробный рассказ о том, как все происходило: от первой зоны входа до финального сета DJ Groove; от коктейлей с названиями экосистемы до глитчевых экранов, запускающих новую версию SM. Бар и кейтеринг стали не просто угощением, а важной частью опыта: вкусы и названия коктейлей рассказывали о новой архитектуре бренда.

Екатерина Аннинская, CMO, партнер и эксперт по фестивальному маркетингу и отраслевым рейтингам в Smart Expertise Marketing Agency: Для меня ребрендинг SM — закономерный шаг. Это история не про возраст, а про склад личности. Айдентика — живая, структурная, чуткая к контексту. А презентация — визуальный спектакль. Очень теплый и современный.

Лилия Глазова, генеральный директор PR News: Новый Silver Mercury — это воплощение технологичности, драйва и устремленности в будущее. Ивент по презентации нового \\\ sm /// отличался от других мероприятий: организаторы сделали акцент на взаимодействии с аудиторией и минимальном собственном участии в презентации. Сторителлинг был на высоте, а лаконичность подачи добавила событию статуса и интриги.

Погружение начинается с порога

Знакомство с новой версией Silver Mercury начиналось еще до вечера: гостям было отправлено видео-приглашение с цифровым аватаром Михаила Симонова — первым «манифестом» грядущего ребрендинга. Намёк на перемены был и в озвученном дресс-коде: Smart Casual + Tech Vibes. Смело приветствовались элементы стритвира, минимализм, умные гаджеты. Основные цвета — чёрный, белый и металлик, при этом рекомендовали выбирать светлые образы для максимального эффекта на фоне футуристичных декораций.

Символичным моментом стало и появление самого Михаила Симонова: он сменил привычные джинсы, рубашку и бабочку на современный стритвир от Asia st 71, поддержав концепцию обновления. Такой неожиданный образ президента Silver Mercury поверг многих гостей в легкий шок — и окончательно дал понять: Silver Mercury действительно запускает новую версию себя.

Внутри самого пространства погружение продолжилось: стеклянные двери с пиксельными багами, кодами и визуальными сбоями словно загружали гостей внутрь системы SM.exe. Ресепшен выглядел нестандартно. Вместо информационных стоек — визуальный шум, ритмичные огни и саунд-дизайн, задающий тональность вечера. Все работало на то, чтобы переключить внимание, «перезагрузить» восприятие и сразу ввести в эстетику бренда.

Даниил Колмыков, ведущий эксперт видеонаправления ZPROD: С первых шагов на площадке нас встретили сюрпризы: стильные подарки, теплая встреча и розыгрыш с приятными призами — все продумано до мелочей, чтобы каждый гость чувствовал себя особенным.

Бар и кейтеринг были не просто частью угощения — они говорили на языке SM. В коктейльной карте — авторские напитки, каждый из которых назывался по одному из блоков экосистемы: SM Awards, SM Regions, SM Young, SM Conference. Выбирая напиток, гости знакомились с архитектурой бренда. Меню составили из миксов от лучших московских баров, а рецепты адаптировали под идею события — чтобы вкус соответствовал визуалу. Параллельно на закусочных стойках подавали классические блюда в новом прочтении: блинчики, мимоза, оливье — но в цветах айдентики и формате bento. Это была гастрономическая метафора ребрендинга: привычное, но по-новому; молодежное, но с уважением к традициям.

Кирилл Борисов, генеральный директор KINEMOTOR Production: Очень круто. Масштаб впечатляет. Видно, сколько сил и внимания вложено. Вайб обновился, стало свежее, но при этом сохранилась фирменная уверенность и стиль. Закуски и напитки — выше всяких похвал.

Александр Бушмакин, заместитель коммерческого директора «Спортс»: Ребрендинг «Серебряного Меркурия» — супер! Стильно, просто и при этом узнаваемо. Нравится глобальный подход к изменению инфраструктуры и к созданию экосистемы вокруг уже имеющегося сильного бренда. И нравится айдентика, особенно решение со \\\ слешами ///, оно в духе времени.

Свет, звук, запах: архитектура восприятия

Зал внутри был небольшим, но работал как единое тело. В нем не было сценического центра — все пространство было равноправной частью событий. Свет — приглушенный, с акцентами на экраны, отражающие глитч-контент. Звук — пульсирующий, цифровой, как будто ты оказался в теле машины. Пространство дышало синхронно с концепцией.

Даже запах был частью сценария: аромат — легкий, холодный, с цитрусово-ментоловыми нотами — был создан специально для этого вечера. Он напоминал цифровую свежесть, состояние «перезапуска» и усиливал ощущение, что ты находишься не просто в ивент-пространстве, а в рабочей системе нового бренда.

Денис Шлесберг, генеральный директор брендингового креативного агентства «Артоника»: Перезагрузка впечатлила как по форме — ярко, громко, пьяняще. Так и по содержанию — новая идентичность говорит на языке, понятном даже зумерам, о ценностях, которые близки даже им. Не оставляя равнодушными даже бумеров.

Юлия Савосина, руководитель службы маркетинга и коммуникаций в Mango Office: Ивент Silver Mercury — нечто волшебное! Атмосфера была настолько заряженной, что я до сих пор ощущаю эту волну вдохновения. Мы все собрались вместе, делились новостями, впечатлениями, идеями и радовались достижениям друг друга. Презентация была феерической. Это действительно момент, который запомнится надолго. Видно, что команда SM вложила свою душу в этот проект, и результат говорит сам за себя.

Фотозоны были выстроены по той же логике. Центральная — стена из винтажных телевизоров с рябью. Это был прямой визуальный мост между поколениями: Silver Mercury праздновал 26 лет, и этот возраст — буквально зумерский. Но в то же время премия — одна из старейших в индустрии. Концепт «связи времён» проходил красной нитью через весь ивент. Телевизоры — отсылка к прошлому, контент на экранах — к настоящему, а формат мероприятия — к будущему.

Фотозон было несколько: предметные и проекционные, классические и экспериментальные. В каждой из них гость мог не просто сфотографироваться, а стать частью визуального кода бренда. Одну из зон оформили под интерактивный интерфейс: свет, графика, отражения — все менялось при движении. Еще одной важной точкой стал beauty-бар. Это была не просто зона макияжа — это был стилистический шлюз. В зоне beauty-бар гости могли добавить финальные штрихи к образу: графичные стрелки, акценты на глаза, хайлайтер с шиммером. Особенным спросом пользовались временные татуировки в стиле айдентики SM — символическое дополнение к атмосфере вечера, которое понимали и зумеры, и миллениалы.

Система загружается

Пока пространство наполнялось, за диджейским пультом работала shumakher — Лиза, которая в этот вечер была сразу в двух ролях: как диджей с индустриальным техно-звучанием и как head of SMM Silver Mercury. Она не просто ставила музыку — она чувствовала и формировала настроение гостей, задавая тот самый «ритм обновления».

Гости гуляли между зонами, общались, пробовали коктейли, задавали вопросы о новом логотипе, делали селфи в подаренных мерч-масках и делились впечатлениями. На фоне играло техно от диджея. Официального «начала» не было — все шло как будто само собой. Это и была задумка: система включалась не по команде, а вместе с людьми.

Площадка была камерной — и это чувствовалось. Не все, кто хотел, смог попасть. Кто-то обижался. Кто-то не верил, что будет что-то «выдающееся» — и потом с сожалением пересматривал сторис. Но именно благодаря ограниченному числу гостей удалось сохранить эффект близости, участия, вовлеченности.

На экранах — баг. Пиксели рассыпаются. Загрузочная строка мигает. Голос сообщает: фестиваль не найден. Начинается сбой. В этот момент появляется голограмма Михаила Симонова — спорит с системой, пробует ее восстановить, «взламывает» интерфейс. Это было красиво и символично: старая версия SM как будто сопротивлялась, но в итоге уступала новой.

Сергей Трофименко, виде-президент РАОС: Блестяще организованное мероприятие. Молодец Михаил, что решился на это. Свежая кровь и новое видение. Отличная команда дизайнеров! Все мелочи продуманы. Атмосфера вечера оставила прекрасное впечатление.

После «взлома» на сцену выходит цифровой персонаж-маскот — Silver. Он собран из слэшей \\\ ///, глитчей, символов. Он не говорит напрямую — он проводник. Именно он ведёт зрителя по обновлённой структуре бренда. На экранах — визуальная история трансформации: как команда искала форму, тестировала подходы, шла от одного слоя смысла к другому.

Айдентика, в которую обернут весь вечер, — работа Terminal Design Branding Agency. Именно команда Terminal придумала логотип со слэшами \\\ ///, разработала визуальный язык, вдохновленный Unicode, мемами и ASCII-графикой, а также настроила все визуальные коды — от шрифта до motion-графики. Этот стиль лег в основу всей презентации. Его нельзя было не заметить — он стал диджитал-фундаментом всего события. Он был встроен в сценарий, но при этом подан с юмором.

Андрей Червонский, CEO Lavry: Красивое и наполненное смыслами мероприятие собрало весь свет рекламной индустрии, который, в свою очередь, тепло и местами восторженно отписался о нем в социальных сетях. Очень понравились и новое своевременное и нужное рынку позиционирование, и минималистичный фирменный стиль с маскотом, который чем-то напомнил самого Михаила Симонова, а также по-настоящему стильный и соответствующий амбициям сайт с удобной навигацией. Одним словом, обновленный Silver Mercury не просто зашел, а стремительно залетел — настолько, что старый практически невозможно и вспомнить.

Важным элементом стал показ нового сайта от команды bono digital x creative. Он был встроен в сценарий, но при этом подан с юмором. На экранах — сцены из Figma с тысячами связей, комментарии разработчиков («можно, мы сделаем по-своему?»), фидбек от тестеров («а можно такой же сайт для госуслуг?»).

Этот момент стал ключевым: сайт не просто демонстрировали, его «переживали». Он не выглядел как рабочий инструмент — он ощущался как живое продолжение бренда. Все было честно: и про количество итераций, и про ошибки, и про доработки. SM не рисовал «идеальный путь» — он показал реальность, и это только усилило эффект.

Ксения Жаворонок, co-owner ((SETTERS)) , Art-director, designer: Ну и мое сердце просто запело, когда на сцену позвали всю команду, предоставили им свои минуты славы и похвалы. Как мало такого в нашем сложном рынке. Низкий поклон организаторам фестиваля. После презентации общаясь с гостями я услышала мнение — не все понимали все, что говорилось в видео. Так как гости были представителями разных областей индустрии. Но от этого и еще приятнее, чтобы коллеги не из дизайна и брендинга со стороны увидели этот нелегкий и уникальный процесс, со своей спецификой и сложностями.

Код принят. Теперь можно танцевать

Когда основная программа завершилась, пространство снова стало живым и свободным. Но на этот раз — с другим фокусом. Люди не расходились. Наоборот: общение усилилось, разговоры стали живее. Кто-то обсуждал увиденное, кто-то сразу шёл благодарить команду, кто-то залипал у экрана с багами, не веря, что это был просто визуальный эффект.

Финальный аккорд — DJ Groove. Классика клубной культуры, но в новой обертке. Его сеты всегда работают на объединение — и в этот вечер это особенно чувствовалось. Музыка была собрана на стыке поколений: играли треки, которые будут знакомы и близки каждому, независимо от возраста. Только в современной подаче. Атмосфера финала была не просто расслабленной — она была радостной.

Тина Гусакова, генеральный продюсер ZPROD: Музыкальное сопровождение создает отдельную историю: приятная, ненавязчивая музыка в начале, живой интерес к динамичной программе и, конечно, кульминация — яркое и мощное выступление DJ Groove, которое буквально раскачало зал. Гости не могли устоять на месте — энергия передавалась через каждый бит.

Мария Уманова, Business Development Director, emg: Рада, что окунулась в будущее рекламы на лонче обновленного Silver Mercury! Это не просто фестиваль — это взрыв креатива, драйва и идей, от которых мурашки бегут. Каждый год SM удивляет, но в этом сезоне — особенно: свежий формат, безумная энергия и люди, чья человечность бустит бизнес.

Евгения Крутова, начальник отдела корпоративных медиа и спецпроектов, АО «Газпромбанк»: Ребрендинг супер, поздравляю SM с новой эрой! Индивидуальность сохранена, но \\\ перезагружена ///. И презентация тоже супер. От души благодарю за приглашение, рада быть частью сообщества, вечер пятницы прошел с толком.

Ребрендинг Silver Mercury стал не просто событием — он стал точкой сборки новой философии фестиваля. Уже через несколько часов после вечера соцсети заполнились сторис, постами и отзывами гостей, а через несколько дней — упоминаниями в отраслевых медиа.