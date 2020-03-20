Dentsu и Vizeum возглавили региональные рейтинги RECMA по новым контрактам в 2019 году

Французская консалтинговая компания RECMA подвела итоги 2019 года среди российских агентств и рекламных групп в региональном рейтинге New biz balance 2019 (есть в распоряжении Sostav). В нем агентства ранжированы по сумме новых контрактов с декабря 2018 года по декабрь 2019 года. Также в рейтингах учтены потери группами и агентствами клиентов. Их удержание в подсчет не входит.

Рекламные группы

Среди рекламных групп на российском рынке лидером по новому бизнесу стала Dentsu Aegis Network . Сумма новых контрактов за вычетом потерянных клиентов DAN за 2019 год составила $204 млн, следует из данных RECMA. При этом получено было контрактов на сумму $293 млн.

На втором месте — Omnicom с суммой в размере $133 млн. Всего год к году компания заключила контрактов на $356 млн.

Третье место занимает GroupM. За 2019 год они заключили контрактов (с учетом потерянных) на $45 млн. Общая сумма — $85 млн.

В рейтинге медиахолдингов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav — по данным медиазакупок — на первом месте находится OMD OM Group . За 2019 год биллинг компании составил 57,2 млрд руб. Сразу за ней — Publicis Media с общей суммой в 41,3 млрд руб. На третьем месте расположилась группа Dentsu Aegis Network — 34,4 млрд руб.

Агентства

Рейтинг агентств по новому бизнесу в России возглавило Vizeum (входит в DAN). По оценке RECMA, оборот нового бизнеса Vizeum за 2019 год достиг $116 млн. В чистом виде — $149 млн.

В топ-3 также вошли агентства PHD (часть Omnicom) и MediaCom (входит в состав GroupM). При этом сумма новых контрактов PHD составила $70 млн, учитывая утерянные. Общая сумма контрактов агентства — $72 млн. У MediaCom оборот нового бизнеса составил $50 млн. Общая сумма контрактов — $80 млн.

В глобальном рейтинге RECMA по сумме новых контрактов лидирует агентство Carat (принадлежит DAN) с положительным балансом в $1,262 млрд. Второе место заняло агентство UM (глобально входит в IPG, в России — в группу АДВ ), заработав $1,045 млрд. Третье — Zenith (Publicis) с $818 млн.

Согласно рейтингу медиаагентств АКАР и Sostav, по медиазакупкам в 2019 году лидировали Carat с суммой 19,4 млрд руб., OMD Optimum Media (входит в Omnicom) с 18,3 млрд руб. и Media Instinct (также входит в Omnicom) — 18,2 млрд руб.