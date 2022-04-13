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13.04.2022 в 19:07

Владелец Durex, Nurofen и Vanish передаст права собственности на российский бизнес

Reckitt Benckiser откажется от локального бизнеса в пользу «местных сотрудников» или третьих лиц

Британская Reckitt Benckiser откажется от бизнеса в России. Компания начала процесс передачи своих российских активов. Об этом она сообщила на своём официальном сайте.

Бизнес может перейти как к третьим лицам, так и к «местным сотрудникам» производителя.

Пресс-служба Reckitt Benckiser:

Мы будем тесно сотрудничать с нашими коллегами в России над различными вариантами, доступными для обеспечения упорядоченного процесса. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их будущую занятость в любой новой структуре, и обязуемся выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года.

Компания владеет такими брендами как Cilit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish, Dosia, Nurofen, Strepsils, Durex, Contex, Clearasil, Veet и Evitest, а также входит в список крупнейших рекламодателей на российском рынке. По данным «Рейтинга крупнейших рекламодателей Sostav 2021», за 2020 года Reckitt Benckiser потратила 5,16 млрд руб. на продвижение в России.

10 марта компания Reckitt Benckiser приостановила все инвестиции, а также рекламу в России.

Durex Reckitt Benckiser Vanish Tiret локализация
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