Супрематический логотип и обои для смарт-часов: «Росгосстрах» отметит юбилей ребрендингом

«Росгосстрах» провел ребрединг к своему юбилею — в 2021 году ему исполнится 100 лет. Информировать население о происходящих изменениях компания будет в два этапа: сначала расскажет о внутренней цифровой трансформации (развитие инновационных продуктов и корпоративных платформ), затем будет продвигать новый образ бренда по всем медиаканалам. Также в программу обновления бренда вошли его дочерние организации, такие как «Росгосстрах Банк» и «Росгосстрах Жизнь». Сопровождать преобразования холдинга будет слоган «Первые в новом веке страхования».

По словам руководителя маркетингового блока компании Александра Рожнова, ребрендингу предшествовали комплексные исследования о его сложившимся образе у населения, проблемах и возможных направлениях развития — полученные выводы легли в основу новой концепции от креативного агентства Trout & Partners.



Новые решения подчеркивают клиентоориентированность страховых сервисов и выводит на новый уровень коммуникации с их пользователями. Ключевой задачей нового видения стало гармоничное сочетание многолетней истории и современных трендов: буквы логотипа изменили цвет на более теплый оттенок и стали крупнее, а линии фирменной эмблемы компании — двухглавого орла, смягчили углы перехода.

Рестайлинг логотипа «Росгосстраха» провела креативная группа из LINII Group — простые геометрические фигуры в основании юбилейной символики отсылают к эстетике супрематизма.

Еще одним этапом кампании стало создание сувенирной продукции — фирменного мерча с обновленным дизайном бренда. Чехлы для смартфонов, смарт-часы, свитшоты, кружки и корпоративные бейджи представлены с буквами логотипа-конструктора. Принт «Госстрах» (предшественник «Росгосстраха») стал специальной частью исторического логотипа бренда.

Состав творческой группы:

ПАО СК «Росгосстрах» (клиент):

Руководитель блока маркетинга — Александр Рожнов

Начальник управления операционного маркетинга — Елена Голубева

Директор по маркетинговым коммуникациям — Дмитрий Сахно

Руководитель направления по развитию бренда — Тамара Васина

Начальник отдела производства коммуникационных материалов — Сергей Дианшин

Trout&Partners (агентство)

LINII Group (агентство):

Креативный директор — Михаил Губергриц

Директор проекта — Дмитрий Буренко

Менеджер проекта — Анна Аляскина

Арт-директор — Валерий Садовский и Николай Демин

Дизайнер — Алена Горбачева

Дизайнер шрифта — Александр Кольцов

Стратег — Полина Васильева