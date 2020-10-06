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18+
06.10.2020 в 16:30

Супрематический логотип и обои для смарт-часов: «Росгосстрах» отметит юбилей ребрендингом

Старейший страховой холдинг России обновил историческую эмблему и представил фирменный мерч за год до своего 100-летия

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«Росгосстрах» провел ребрединг к своему юбилею — в 2021 году ему исполнится 100 лет. Информировать население о происходящих изменениях компания будет в два этапа: сначала расскажет о внутренней цифровой трансформации (развитие инновационных продуктов и корпоративных платформ), затем будет продвигать новый образ бренда по всем медиаканалам. Также в программу обновления бренда вошли его дочерние организации, такие как «Росгосстрах Банк» и «Росгосстрах Жизнь». Сопровождать преобразования холдинга будет слоган «Первые в новом веке страхования».

По словам руководителя маркетингового блока компании Александра Рожнова, ребрендингу предшествовали комплексные исследования о его сложившимся образе у населения, проблемах и возможных направлениях развития — полученные выводы легли в основу новой концепции от креативного агентства Trout & Partners.

Новые решения подчеркивают клиентоориентированность страховых сервисов и выводит на новый уровень коммуникации с их пользователями. Ключевой задачей нового видения стало гармоничное сочетание многолетней истории и современных трендов: буквы логотипа изменили цвет на более теплый оттенок и стали крупнее, а линии фирменной эмблемы компании — двухглавого орла, смягчили углы перехода.

ПАО СК «Росгосстрах»

Рестайлинг логотипа «Росгосстраха» провела креативная группа из LINII Group — простые геометрические фигуры в основании юбилейной символики отсылают к эстетике супрематизма.

ПАО СК «Росгосстрах»

Еще одним этапом кампании стало создание сувенирной продукции — фирменного мерча с обновленным дизайном бренда. Чехлы для смартфонов, смарт-часы, свитшоты, кружки и корпоративные бейджи представлены с буквами логотипа-конструктора. Принт «Госстрах» (предшественник «Росгосстраха») стал специальной частью исторического логотипа бренда.

ПАО СК «Росгосстрах» ПАО СК «Росгосстрах» ПАО СК «Росгосстрах» ПАО СК «Росгосстрах» ПАО СК «Росгосстрах» ПАО СК «Росгосстрах» ПАО СК «Росгосстрах»

Состав творческой группы:

ПАО СК «Росгосстрах» (клиент):

Руководитель блока маркетинга — Александр Рожнов
Начальник управления операционного маркетинга — Елена Голубева
Директор по маркетинговым коммуникациям — Дмитрий Сахно
Руководитель направления по развитию бренда — Тамара Васина
Начальник отдела производства коммуникационных материалов — Сергей Дианшин

Trout&Partners (агентство)

LINII Group (агентство):

Креативный директор — Михаил Губергриц
Директор проекта — Дмитрий Буренко
Менеджер проекта — Анна Аляскина
Арт-директор — Валерий Садовский и Николай Демин
Дизайнер — Алена Горбачева
Дизайнер шрифта — Александр Кольцов
Стратег — Полина Васильева

BBDO Branding Росгосстрах LINII Group Trout & Partners
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