Супрематический логотип и обои для смарт-часов: «Росгосстрах» отметит юбилей ребрендингом

«Росгосстрах» провел ребрединг к своему юбилею — в 2021 году ему исполнится 100 лет. Информировать население о происходящих изменениях компания будет в два этапа: сначала расскажет о внутренней цифровой трансформации (развитие инновационных продуктов и корпоративных платформ), затем будет продвигать новый образ бренда по всем медиаканалам. Также в программу обновления бренда вошли его дочерние организации, такие как «Росгосстрах Банк» и «Росгосстрах Жизнь». Сопровождать преобразования холдинга будет слоган «Первые в новом веке страхования».
По словам руководителя маркетингового блока компании Александра Рожнова, ребрендингу предшествовали комплексные исследования о его сложившимся образе у населения, проблемах и возможных направлениях развития — полученные выводы легли в основу новой концепции от креативного агентства Trout & Partners.
Новые решения подчеркивают клиентоориентированность страховых сервисов и выводит на новый уровень коммуникации с их пользователями. Ключевой задачей нового видения стало гармоничное сочетание многолетней истории и современных трендов: буквы логотипа изменили цвет на более теплый оттенок и стали крупнее, а линии фирменной эмблемы компании — двухглавого орла, смягчили углы перехода.
Рестайлинг логотипа «Росгосстраха» провела креативная группа из LINII Group — простые геометрические фигуры в основании юбилейной символики отсылают к эстетике супрематизма.
Еще одним этапом кампании стало создание сувенирной продукции — фирменного мерча с обновленным дизайном бренда. Чехлы для смартфонов, смарт-часы, свитшоты, кружки и корпоративные бейджи представлены с буквами логотипа-конструктора. Принт «Госстрах» (предшественник «Росгосстраха») стал специальной частью исторического логотипа бренда.
Состав творческой группы:
ПАО СК «Росгосстрах» (клиент):
Руководитель блока маркетинга — Александр Рожнов
Начальник управления операционного маркетинга — Елена Голубева
Директор по маркетинговым коммуникациям — Дмитрий Сахно
Руководитель направления по развитию бренда — Тамара Васина
Начальник отдела производства коммуникационных материалов — Сергей Дианшин
Trout&Partners (агентство)
LINII Group (агентство):
Креативный директор — Михаил Губергриц
Директор проекта — Дмитрий Буренко
Менеджер проекта — Анна Аляскина
Арт-директор — Валерий Садовский и Николай Демин
Дизайнер — Алена Горбачева
Дизайнер шрифта — Александр Кольцов
Стратег — Полина Васильева