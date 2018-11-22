Риалвеб с размахом отметил двадцатилетие

16 ноября в Москве прошел первый в истории Рунета благотворительный аукцион диджитал-артефактов. Более 400 представителей крупнейших рекламодателей и ведущих российских интернет-компаний собрались на мероприятии в честь 20-летия Риалвеб, одного из ведущих интернет-агентств России.

Ключевым событием вечера стал благотворительный аукцион в поддержку фонда «Эволюция», на протяжении многих лет успешно занимающегося популяризацией науки. Среди представленных лотов были первый ноутбук Артемия Лебедева, кипа Антона Носика, первый роутер, поставленный в свое время в московском метрополитене, а также многие другие памятные артефакты. В итоге собранная участниками сумма составила 400 тысяч рублей, а помимо поддержки благотворительного фонда, гости мероприятия отлично провели время, обсудили последние индустриальные новости и поздравили юбиляров.