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Риалвеб с размахом отметил двадцатилетие

22.11.2018 в 13:00

На мероприятии состоялся первый в истории аукцион digital-артефактов

Максим Виноградов (Сооснователь Риалвеб), Василий Лазука (Сооснователь Риалвеб), Глеб Давидюк (Управляющий партнер, ITech Capital), Иван Хмелевской (Сооснователь Риалвеб), Юлия Момблат (PR-директор, ITech Capital)

16 ноября в Москве прошел первый в истории Рунета благотворительный аукцион диджитал-артефактов. Более 400 представителей крупнейших рекламодателей и ведущих российских интернет-компаний собрались на мероприятии в честь 20-летия Риалвеб, одного из ведущих интернет-агентств России.

Ключевым событием вечера стал благотворительный аукцион в поддержку фонда «Эволюция», на протяжении многих лет успешно занимающегося популяризацией науки. Среди представленных лотов были первый ноутбук Артемия Лебедева, кипа Антона Носика, первый роутер, поставленный в свое время в московском метрополитене, а также многие другие памятные артефакты. В итоге собранная участниками сумма составила 400 тысяч рублей, а помимо поддержки благотворительного фонда, гости мероприятия отлично провели время, обсудили последние индустриальные новости и поздравили юбиляров.

ХХ лет Риалвеб
Максим Самойленко (CMO, Риалвеб) Алексей Раменский (CEO, Tagline)
Олеся Луцкая (CEO Риалвеб Москва)
Артем Пуликов (MaximaTelecom) Александр Швец (DigitalGod)
Риалвеб
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