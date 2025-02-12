Оборот салонов красоты вырос в два раза

Оборот салонов красоты в 2024 году вырос в два раза, как и число оплаченных услуг. При этом средний чек увеличился только на 6% и составил 3 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «ЮKassa» и компанией «Эвотор».

В январе 2025 года средний чек барбершопов в России составил 1 762 руб., что на 7% больше по сравнению с тем же периодом прошедшего года. В обычных парикмахерских мужская стрижка обойдется дешевле — в 924 руб.

Средняя цена стрижки выросла за январь на 7% год к году и составила 1 212 руб. Средняя цена маникюра по России составила 2 163 руб. (+10%). Эти услуги остаются самыми популярными.

Перед праздниками или важным свиданием делают укладку 43% опрошенных женщин, 41% - макияж, 35% - педикюр, маникюр и маски для лица. В то же время 72% опрошенных мужчин сами приводят себя в порядок, а 10% идут в парикмахерскую или барбершоп. Остальные не делают ничего особенного.

Ранее сообщалось, что к началу января 2025 года количество салонов красоты в России составило 76,1 тыс., что на 15,7% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года.