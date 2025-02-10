Реальные зарплаты за год вырастут только на 3%

Реальные доходы россиян в 2025 году увеличатся всего на 3,3%. Основными причинами замедления называют высокую инфляцию, стагнацию в промышленности и сфере услуг, а также сокращение инвестиций, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 12,5%. Однако даже с учетом индексации номинальных зарплат реальные доходы практически не изменятся. Причиной этому — инфляция. Наиболее уязвимыми окажутся работники бюджетной сферы и регионы с низкой диверсификацией экономики.

Отмечается, что после череды рекордных повышений окладов в последние два года у компаний закончились ресурсы на «перекупку» сотрудников в условиях дефицита кадров, высокой ключевой ставки и необходимости оптимизации издержек.

По мнению экспертов SuperJob, быстрее всего зарплаты растут у инженеров и эйчаров, а также у персонала транспортной и банковской отраслей. В целом, наметилась тенденция перетекания кадров между отраслями.

Для сравнения, в 2024 году рост реальных доходов составил 8,7%, а в 2023 году — 8,2% год. По данным Росстата, в прошлом ноябре средняя начисленная зарплата в России составила 86,4 тыс. рублей (до вычета налогов), а по подсчетам hh.ru, медиана предлагаемого заработка в прошлом году была на уровне 67 тыс.