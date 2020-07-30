Баннер из сериала про Hello People Agency появился в Южно-Сахалинске

На одной из улиц Южно-Сахалинска — проспекте Мира — появился билборд с неожиданной рекламой напитка Pulpy. Слоган гласит: «Проходя мимо строения, не проходи мимо настроения», а на изображении друг за другом шагают бутылки Pulpy и два забавных персонажа, отсылая к знаменитой обложке The Beatles. Жители города удивлены. Что это значит, а главное, кто автор необычного креатива? Разберемся вместе.

Нам удалось выяснить: герои из сериала Hello People Agency хотели впечатлить руководство своим креативом, но что-то пошло не так. Когда директор агентства уехал на бизнес-тренинг, подчиненные получили сверхважную задачу — повысить продажи Pulpy. Идею разработал профессионал своего дела, талантливый и непревзойденный креативный директор агентства — Вадим Граер. Мы попытались у него выяснить, что именно произошло и как именно родилась идея билборда.

Вадим Граер, креативный директор Hello People Agency: Мой джениус слоган обязан был увидеть свет, и вот он уже на одной из самых больших авеню Южно-Сахалинска. А когда повысятся рекламные бюджеты — а они повысятся после этой истории, белив ми — мы и в Москве баннер повесим. Пошел креативить новый слоган, всем бай!

Не получив внятных объяснений, мы обратились ко второму непосредственному участнику инцидента — дизайнеру Олегу. По нашей информации, он лично занимался разработкой визуализации и размещением билборда.

Олег, дизайнер Hello People Agency: Проспект Мира есть в 19 городах России. Куда нужно было этот баннер отправлять, я сразу и не понял. Зато вон как далеко от офиса оказался наш креатив — на Дальнем Востоке.

Выяснив, что Олег сам толком не понял, что произошло, мы обратились к человеку, который нанял его на работу. Но кроме восторженного отзыва об идее, мы так ничего и не получили.

Белла, HR-менеджер Hello People Agency: Это была роскошная идея!

Последняя надежда оставалась на человека, совсем недавно появившегося в агентстве и, возможно, обладающего объективным взглядом на ситуацию.

Ирина, стажер Hello People Agency: Это была роскошная идея!

Кажется, все еще ничего не понятно. Поэтому предлагаем посмотреть новую серию, чтобы окончательно разобраться, как и почему билборд из сериала стал реальным и появился на улице города.

Дисклеймер: все персонажи вымышлены. Баннер и правда висит в Южно-Сахалинске, но его созданию содействовали агентства Re:evolution и MediaCom .

Hello People Agency — новый комедийный digital-сериал от Pulpy про будни рекламного агентства. Все серии размещаются на Youtube-канале бренда, а дополнительные материалы можно найти в сообществе Pulpy в VK.

Герои сериала уже попали во множество смешных ситуаций, например:

Сами того не понимая, оказались в шоу «Банкроты и лузеры рекламного мира» после того, как остались без клиентов. Автором шоу стал известный блогер. Кто именно — смотрите в первой серии.

Сняли неудачную социальную рекламу про апельсины с участием популярной актрисы. Эта история легла в основу второй серии. Кстати, об этом инциденте мы уже рассказывали.

Искупались в ванне с Pulpy, чтобы еще больше погрузиться в продукт, думать, как продукт, и даже «стать продуктом». Кто реализовал эту сумасшедшую идею — узнаете в третьей серии.

Прошли тренинг у известного гуру маркетинга Алекса Пила, которого сыграл не менее известный гуру юмора, в результате чего лишились части зарплаты и пары ноутбуков. Как их угораздило — расскажет четвертая серия.

Не пропустите новые серии — вдруг герои еще что-нибудь придумают!

Состав творческой группы:

Pulpy (клиент)

Hello People Agency (агентство):

Игорь Лапин — топ-менеджер

Вадим Граер — креативный директор

Олег — дизайнер

Ирина — стажер

Белла Николаевна — HR-менеджер