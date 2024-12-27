РБК расширяет присутствие на радийном рынке

Одно из юридических лиц медиахолдинга РБК — АО «РБК онлайн» — в декабре стало владельцем ООО «Медиа новости» (ему принадлежит радиочастота 107,4 FM в Нижнем Новгороде и Нижегородской области), ООО «Медиа лайт» (101,1 FM в Воронеже и Воронежской области) и ООО «Медиа лайн» (100,6 FM в Тюмени и Тюменской области). Об этом пишут «Ведомости».

Также «РБК онлайн» в декабре купил 4% в ООО «Олимп», которому принадлежит частота 92,8 FM в Москве и Московской области. В ноябре «РБК онлайн» стал владельцем ООО «Радио Рокс», которое владеет частотой 102,0 FM в Санкт-Петербурге. Сумма сделок не раскрывается.

В РБК сообщили, что это закономерные вложения на понятном для холдинга медиарынке. Сделки обеспечат компании логичное развитие с точки зрения его представленности на всех платформах.

В Москве на 92,8 FM вещает «Радио Карнавал», в Нижнем Новгороде на 107,4 FM — «Юмор FM», в Воронеже на 101,1 FM — «Радио Energy», в Тюмени на 100,6 FM — местный формат «Радио Сити».

Эксперты считают, что РБК намерен запустить сетевую радиостанцию, ее формат будет информационно-деловым. Радиостанция может заинтересовать крупных рекламодателей, работающих в сферах авто, финансов, недвижимости и телекома.