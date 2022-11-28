Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» пройдёт 15−16 декабря

В Самаре 15−16 декабря в Lotte Hotel состоится VI ежегодный форум «Развитие регионов. Лучшее для России». Мероприятие посвятят новым практикам в развитии городов страны. Об этом Sostav рассказали организаторы события.



В первый день мероприятия пройдет нетворкинг-сессия. Участники смогут найти единомышленников и партнёров для совместных проектов, ближе познакомиться с коллегами, завести интересные знакомства, отмечают представители форума.



На следующий день запланировано несколько сессий с выступлениями спикеров. Обсуждение начнётся с темы «Новая реальность: вызовы или возможности? Развитие импортозамещения как ответ на внешнеполитические изменения». Эксперты Topfranchise.ru, авиакомпании «Россия», РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, Pravo Tech расскажут, как в условиях санкционного давления продолжать развивать бизнес и какие инструменты эффективны в нынешней ситуации.

Вторая сессия будет посвящена устойчивому развитию регионов. Участники обсудят перспективы ESG-банкинга в России, способы увеличения человеческого капитала, место зелёной экономики в планах развития страны и пути минимизации социальной напряженности в регионах.

В числе спикеров:

председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин;

начальник управления «Интернет-банк» Банка ВТБ Александр Александров;

руководитель проектного офиса по устойчивому развитию Торгово-промышленной палаты Анна Цепа.

В завершение форума состоится церемония награждения лауреатов VI программы «Развитие регионов. Лучшее для России» за лучшие практики и проекты, работающим во благо России. Ежегодно победителей определяет экспертный совет. В его состав входят представители бизнеса и органов власти республики Татарстан, Северной Осетии-Алании, Марий Эл, Адыгеи, Карелии, Забайкальского края, а также Новгородской, Смоленской и Ростовской областей.

Организаторы подчеркнули, что форум ставит своими целями информирование широкой общественности о лучших достижениях в области регионального развития для улучшения качества жизни населения.

Регистрация доступна по ссылке.