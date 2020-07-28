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28.07.2020 в 06:55

Разработчики игр просят передать им права на советские фильмы

Это позволит создавать игры с ретроатмосферой

Разработчики игр предлагают упростить получение прав на советские и российские киноленты, находящиеся в Госфильмофонде. Он хранит большинство картин советской эпохи, сообщают «Известия».

Они предлагают собрать базу всех существующих произведений, сформировать понятные и прозрачные механизмы правового взаимодействия. Это поможет создавать новые игровые продукты, направленные на популяризацию отечественной культуры и продвижение культурных ценностей в международном поле.

В частности, компания «Геймнет», выступившая с инициативой, поясняет, что разработчикам интересна советская ретротематика, популярная в играх. В первую очередь компаниям важно получить элементы, которые могут показать эпоху, а не конкретные фильмы.

Сейчас регламент фонда не предусматривает передачу интеллектуальных прав, например, на декорации, костюмы, музыку или сценарий. При создании продуктов на основе уже существующих произведений литературы, искусства и кинематографа компании также сталкиваются со сложностями при определении правообладателя произведений. Минэкономразвития сочло предложение рациональным и разослало его на оценку экспертам.

Госфильмофонду принадлежат права на произведения «Ленфильма», Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, Свердловской киностудии и «Центрнаучфильма». «Мосфильм» и «Союзмультфильм» являются самостоятельными держателями прав на свои произведения.

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