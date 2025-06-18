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18+
18.06.2025 в 11:00

Разбор медиатрендов от топ-менеджеров «Родной Речи»

Ключевые изменения второго квартала 2025 года

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ЛАЙОН КОММЬЮНИКЕЙШНЗ ООО | rore.group
erid:2W5zFJC9cj2

Во втором квартале продолжается трансформация рекламного инвентаря, форматы и площадки переходят в self-service, ритейл-медиа становятся прозрачнее, а на фоне замедления YouTube начинается борьба за освободившуюся нишу. Что это значит для брендов, агентств и медиарынка в целом?

Ответы — на ежеквартальном вебинаре «Изменение медиаландшафта», который пройдет 19 июня в 11:00. Эксперты ГК «Родная Речь» поделятся самым важным — от цифр и трендов до конкретных решений и прогнозов на 2025−2026 годы.

В программе — 5 тематических блоков:

  • Экономика и потребитель
    Какие макроэкономические факторы сейчас наиболее ощутимо влияют на доходы, траты и поведение аудитории?
  • Медиапотребление
    Кто займет освободившуюся нишу после замедления YouTube: ТВ или онлайн-платформы?
  • Медиарынок
    Какие выводы о будущем медиарынка в 2026 году можно сделать уже сейчас? Как меняются прогнозы на 2025?
  • Изменения в диджитал-рекламе
    Какие форматы и площадки переходят в self-service? Как ритейл-медиа усиливают прозрачность?
  • Контент
    Как гейминг отражает движение в сторону метавселенных? Какие новые направления задают тон индустрии?

Спикеры от группы компаний «Родная Речь»:

  • Сергей Белоглазов — старший вице-президент;
  • Ольга Балабоня — директор по электронной коммерции и ретейл-медиа;
  • Дмитрий Делов — перформанс-директор;
  • Мария Петрова — директор по исследованиям;
  • Иван Шавров — управляющий директор практики Brand Experience.

Для кого этот вебинар?

Для маркетологов, диджитал-специалистов, брендов, агентств — и всех, кто работает с аудиторией и следит за медиарынком.

Узнать больше и зарегистрироваться можно по ссылке.

Информационные партнеры мероприятия: АКАР, АРИР и РАМУ.

ГК «Родная речь»
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