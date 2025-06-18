Разбор медиатрендов от топ-менеджеров «Родной Речи»

Во втором квартале продолжается трансформация рекламного инвентаря, форматы и площадки переходят в self-service, ритейл-медиа становятся прозрачнее, а на фоне замедления YouTube начинается борьба за освободившуюся нишу. Что это значит для брендов, агентств и медиарынка в целом?
Ответы — на ежеквартальном вебинаре «Изменение медиаландшафта», который пройдет 19 июня в 11:00. Эксперты ГК «Родная Речь» поделятся самым важным — от цифр и трендов до конкретных решений и прогнозов на 2025−2026 годы.
В программе — 5 тематических блоков:
- Экономика и потребитель
Какие макроэкономические факторы сейчас наиболее ощутимо влияют на доходы, траты и поведение аудитории?
- Медиапотребление
Кто займет освободившуюся нишу после замедления YouTube: ТВ или онлайн-платформы?
- Медиарынок
Какие выводы о будущем медиарынка в 2026 году можно сделать уже сейчас? Как меняются прогнозы на 2025?
- Изменения в диджитал-рекламе
Какие форматы и площадки переходят в self-service? Как ритейл-медиа усиливают прозрачность?
- Контент
Как гейминг отражает движение в сторону метавселенных? Какие новые направления задают тон индустрии?
Спикеры от группы компаний «Родная Речь»:
- Сергей Белоглазов — старший вице-президент;
- Ольга Балабоня — директор по электронной коммерции и ретейл-медиа;
- Дмитрий Делов — перформанс-директор;
- Мария Петрова — директор по исследованиям;
- Иван Шавров — управляющий директор практики Brand Experience.
Для кого этот вебинар?
Для маркетологов, диджитал-специалистов, брендов, агентств — и всех, кто работает с аудиторией и следит за медиарынком.
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