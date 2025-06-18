Разбор медиатрендов от топ-менеджеров «Родной Речи»

Во втором квартале продолжается трансформация рекламного инвентаря, форматы и площадки переходят в self-service, ритейл-медиа становятся прозрачнее, а на фоне замедления YouTube начинается борьба за освободившуюся нишу. Что это значит для брендов, агентств и медиарынка в целом?

Ответы — на ежеквартальном вебинаре «Изменение медиаландшафта», который пройдет 19 июня в 11:00. Эксперты ГК «Родная Речь» поделятся самым важным — от цифр и трендов до конкретных решений и прогнозов на 2025−2026 годы.

В программе — 5 тематических блоков:

Экономика и потребитель

Какие макроэкономические факторы сейчас наиболее ощутимо влияют на доходы, траты и поведение аудитории?

Какие макроэкономические факторы сейчас наиболее ощутимо влияют на доходы, траты и поведение аудитории? Медиапотребление

Кто займет освободившуюся нишу после замедления YouTube: ТВ или онлайн-платформы?

Кто займет освободившуюся нишу после замедления YouTube: ТВ или онлайн-платформы? Медиарынок

Какие выводы о будущем медиарынка в 2026 году можно сделать уже сейчас? Как меняются прогнозы на 2025?

Какие выводы о будущем медиарынка в 2026 году можно сделать уже сейчас? Как меняются прогнозы на 2025? Изменения в диджитал-рекламе

Какие форматы и площадки переходят в self-service? Как ритейл-медиа усиливают прозрачность?

Какие форматы и площадки переходят в self-service? Как ритейл-медиа усиливают прозрачность? Контент

Как гейминг отражает движение в сторону метавселенных? Какие новые направления задают тон индустрии?

Спикеры от группы компаний «Родная Речь»:

Сергей Белоглазов — старший вице-президент;

Ольга Балабоня — директор по электронной коммерции и ретейл-медиа;

Дмитрий Делов — перформанс-директор;

Мария Петрова — директор по исследованиям;

Иван Шавров — управляющий директор практики Brand Experience.

Для кого этот вебинар?

Для маркетологов, диджитал-специалистов, брендов, агентств — и всех, кто работает с аудиторией и следит за медиарынком.

Узнать больше и зарегистрироваться можно по ссылке.

Информационные партнеры мероприятия: АКАР, АРИР и РАМУ.