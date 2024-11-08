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08.11.2024 в 17:38

Россияне рассказали, как относятся к рассылкам от бизнеса

Больше трети респондентов получают рассылки от брендов на электронную почту

37% опрошенных россиян приходят рассылки от брендов на e-mail. Для двух из трёх респондентов именно по электронной почте удобнее всего получать информацию от бизнеса. Таковы данные исследования проекта «ВФокусе Mail» и платформы VK CXhub, которое есть в распоряжении Sostav.

На втором месте по популярности — SMS: здесь рассылки от брендов получают 22% участников опроса, для 18% это самый удобный способ получения информации. На третьей строчке соцсети, где показатели составили по 12%. Меньше всего респонденты хотят получать от брендов информацию по телефону.

Рассылки от бизнеса каждому третьему респонденту приходят несколько раз в день, 30% — несколько раз в неделю. 40% опрошенных говорят, что для них интерес и пользу представляет только пятая часть от всего массива рассылок, больше половины интервьюируемых отписываются от них. Основные причины — неподходящий контент (об этом сообщил 41% респондентов) и слишком частая коммуникация со стороны бизнеса (24%).

31% участников исследования хотел бы получать в рассылках скидки и промокоды, 16% — подарки, примерно каждый десятый — эксклюзивные предложения и полезный контент.

Яна Гузнова, директор интегрированных проектов VK:

Очевидно, чтобы аудитория бизнеса от него не уходила, он должен общаться с ней максимально коротко и точно: простое полезное сообщение в удобный для клиента канал в подходящее время. Если большинство пользователей предпочитают email в качестве канала коммуникации, это не значит, что стоит ограничиваться только этим каналом: важно охватывать и тестировать разные форматы коммуникации. А чтобы знать, что, куда и когда отправлять и получать от этого максимум эффекта, важно понимать историю общения с каждым клиентом, знать, что и куда вы ему отправляли и как он на это отреагировал.

В опросе участвовали больше 5,6 тыс. россиян со всей страны.

исследование рассылки
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