В июле россияне потратили на новые автомобили рекордные за два года 273 млрд рублей

В июле 2023-го россияне потратили на новые автомобили рекордную за последние два года сумму — 272,6 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Открытия Авто» и аналитического агентства «Автостат».

«Согласно результатам исследования, во второй месяц лета жители РФ потратили на покупку новых машин 272,6 млрд руб. Это рекордный показатель, начиная с июля 2021 года. Он на 16,7% больше результата июня нынешнего года (233,6 млрд руб.) и в 3,1 раза превышает уровень июля 2022 года (87,1 млрд руб.)», — говорится в исследовании, выдержку из которого приводит агентство.

Как отмечают аналитики «Открытия Авто» и «Автостата», всего в середине лета было продано 95,7 тыс. новых легковых машин, что больше на 16,1%, чем в июне (82,4 тыс. штук), и в 2,7 раза превышает результат июля 2022-го (35,6 тыс. шт.).

В июле было продано 49,5 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 150,1 млрд руб. По итогам месяца на долю «китайцев» пришлось 55,1% от общей суммы. Это рекордный показатель, отмечают в компаниях. Год назад — в июле 2022-го — доля китайских авто в деньгах составляла менее 30%.

На покупку автомобилей европейских марок в июле россияне потратили 36,5 млрд руб., а отечественных — 32,8 млрд руб. Кроме этого, расходы граждан на «японцев» составили 24,1 млрд руб., «корейцев» — 22,1 млрд руб., «американцев» — 7 млрд руб.

Китайские автомобили также лидируют по объёмам продаж (49,5 тыс. штук), на втором месте — машины российских марок (30,1 тыс. штук). Результаты других автопроизводителей оказались «намного скромнее», подчеркнули в «Открытии Авто» и «Автостате». Объём продаж корейских машин составил 6 тыс. штук, японских — 5,2 тыс. штук; европейских — 3,9 тыс. штук; американских — 1 тыс. штук.

Согласно данным исследования, в июле 2023-го было реализовано 3,5 тыс. новых авто премиум-сегмента, включая люксовые марки, на 40,7 млрд руб. Это составляет 14,9% от всех затрат по сравнению с 13,2% годом ранее.

Доля машин массового сегмента снизилась с 86,8% до 85,1%. В июле объём их продаж составил 92,2 тыс. единиц, а потраченные на их покупку средства — 231,9 млрд руб.

Ранее аналитики «Автостата» подсчитали, что в июле 2023-го россияне приобрели 1084 подержанных электромобиля, что больше на 59%, чем годом ранее. По словам экспертов агентства, вторичный рынок электрокаров в России растёт четвёртый месяц подряд, а в течение последних трёх месяцев его объём превышал 1 тыс. авто.