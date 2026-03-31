31.03.2026 в 10:00

Радио.Sostav: «Говорим о маркетинге по-русски»

Как индустрия адаптируется к закону о кириллице

Всем привет, в эфире Радио Sostav! Маркетинг внезапно оказался в ситуации, где привычный язык больше не работает как раньше. Закон о кириллице заставляет рынок пересобирать коммуникацию: где-то упрощать формулировки, где-то искать аналоги, а где-то — впервые по-настоящему задуматься, что именно мы вообще хотим сказать.

Это просто смена словаря или повод переосмыслить индустрию? Станет ли язык ближе к людям или, наоборот, усложнит работу? И действительно ли проблема в англицизмах — или в том, что за ними иногда прячется пустота?

В этом выпуске мы спросили у представителей агентств, брендов и юристов, как они воспринимают новые правила и что уже меняется в работе.

Сегодня в эфире:

  • Кирилл Малышев, руководитель отдела маркетинга в брендинговом агентстве ONY ;
  • Юлия Мамонова, руководитель отдела маркетинга компании «Гранат Био Тех»;
  • Максим Алексеев, генеральный директор коммуникационного агентства « Группа Дискурс »;
  • Валерия Иванова-Изворова, юрист Go Mobile ;
  • Екатерина Маркова, генеральный директор 19agency84 ;
  • Марина Шорикова, контент-маркетолог Magnetto.pro .

Выпуск доступен по ссылке.

ONY Go Mobile 19agency84 Magnetto.Pro «Группа Дискурс» Гранат Био Тех
