«Радио Русский Хит»: стратегия масштабирования в общероссийском радиопространстве

«Радио Русский Хит» — активно развивающаяся радиостанция холдинга Krutoy Media . Вещание радиостанции стартовало в 2017 году в Москве на частоте 99,6 FM.

«Радио Русский Хит» — федеральная музыкальная FM-платформа с активным развитием в регионах и устойчивым ядром аудитории в Москве и по всей стране. За сравнительно короткий период станция сформировала узнаваемую программную модель, выстроила лояльное сообщество слушателей и последовательно расширяет географию присутствия, укрепляя позиции в федеральном радиопространстве России.

Все эти годы «Радио Русский Хит» объединяет в FM-диапазоне поклонников песен на русском языке. Каждый день в эфире «Радио Русский Хит» звучит все лучшее из мира отечественной музыки — песни на русском языке, которые любимы слушателями и которые не теряют своей актуальности. Танцевальные, энергичные, легко узнаваемые хиты.

Это укрепляет тренд на поддержку отечественного продукта. Для индустрии это сигнал, что русскоязычный контент — это экономически эффективная модель, формирующая устойчивую лояльность. Для индустрии это показательный пример того, как можно войти на уже плотный, конкурентный рынок Москвы и за 9 лет выстроить устойчивую федеральную сеть.

Сегодня радиостанция представлена более чем в 420 населенных пунктах страны. Это не формальный перечень частот, а масштабная карта вещания — от Центральной России до юга, севера, Урала и Дальнего Востока. В зоне присутствия — крупные региональные центры и экономически активные города: Москва, Воронеж, Самара и Новокуйбышевск, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Саранск, Архангельск и Северодвинск, Сургут и Радужный, Бузулук и Гай, Комсомольск-на-Амуре, Анапа и Симферополь, Калуга, Липецк, Рыбинск, Мичуринск и другие города. Такая география охватывает промышленные территории, транспортные узлы, нефтегазовые регионы, курортные зоны и исторические центры, обеспечивая стабильное присутствие в общероссийском радиопространстве. Успех «Радио Русский Хит» достигается не случайным набором частот, а планомерной экспансией в экономически активные регионы.

Эдуард Оганесян, генеральный директор радиохолдинга Krutoy Media: Радио по-прежнему воспринимается как авторитетный источник. В условиях фрагментации медиапотребления и стремительного роста цифровых платформ устойчивый музыкальный формат с федеральным охватом остается одним из наиболее надежных и эффективных каналов коммуникации. Радио сохраняет значимую роль благодаря сочетанию доверия аудитории, регулярности контакта и масштабности присутствия. Мы развиваем «Радио Русский Хит» как единую федеральную платформу со сквозной программной стратегией и едиными стандартами качества. Для нас принципиально важно, чтобы слушатель в любом регионе получал узнаваемый формат и предсказуемый уровень продукта. Федеральный статус предполагает ответственность — за контент, за технологическую стабильность, за партнеские решения в каждом городе присутствия. Сочетание широкой региональной сети, централизованной программной политики и цифрового развития формирует устойчивую модель роста. Она позволяет синхронно реализовывать федеральные рекламные кампании и учитывать специфику локальных рынков. Мы последовательно усиливаем региональное присутствие радиостанции и видим потенциал дальнейшего расширения, опираясь на стабильный интерес аудитории к современной русскоязычной музыке и на запрос партнеров к системным федеральным решениям.

Федеральная музыкальная FM-платформа в данном случае — это не только масштаб сети, но и единая архитектура управления контентом. Радиостанция работает в разных регионах по общей программной модели, сохраняя четкий музыкальный вектор и стандарты качества. Музыкальная основа «Радио Русский Хит» — русскоязычные хиты, современные и проверенные временем — формирует цельное эмоциональное звучание эфира и устойчивую лояльность аудитории. Формат интуитивно понятен и органично интегрируется в повседневный ритм слушателя — в автомобиле, дома, на работе.

FM остается инфраструктурой массового охвата и доверия, особенно в городской и автомобильной среде. Одновременно цифровое присутствие расширяет доступ к контенту за пределами эфирного покрытия и усиливает частоту контакта. Эфирное вещание и онлайн-платформы функционируют как единая система, обеспечивая непрерывность аудиосреды вне зависимости от способа потребления.

Аудитория «Радио Русский Хит» — современная массовая группа от 25 до 44 лет: экономически активные специалисты, предприниматели, автомобилисты, семейные слушатели. Это люди, для которых русскоязычная поп-музыка остается естественной частью культурного фона. Их объединяет не нишевой интерес, а общее ценностное пространство и привычка к стабильному музыкальному формату. Такое сочетание широкого охвата и четкой музыкальной идентичности обеспечивает проекту устойчивые позиции среди федеральных радиобрендов. По данным Mediascope, в Москве за месяц охват слушателей «Радио Русский Хит» составляет 1,6 млн человек*.

Для рекламодателей эта модель означает предсказуемость и управляемый масштаб. Федеральный формат позволяет реализовывать кампании на уровне страны, региональная сеть — адаптировать коммуникацию к особенностям локальных рынков, цифровые инструменты — расширять сценарии интеграции и повышать эффективность контакта. Радиостанция присутствует как в столице, так и в экономически активных городах, обеспечивая координацию федеральных и региональных коммуникационных стратегий.

Планомерное расширение сети, единая программная стратегия и последовательная интеграция цифровых каналов формируют устойчивую архитектуру федерального музыкального радиобренда. Такая модель развития обеспечивает долгосрочный потенциал роста и дальнейшее укрепление позиций проекта «Радио Русский Хит» в общероссийском радиопространстве.

* Mediascope. Radio Index — Москва. Ноябрь 2025 — Январь 2026. Universe, 12+