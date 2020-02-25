Радио Monte Carlo открыло продажи рекламы в 30 городах

Радио Monte Carlo, входящее в «Русскую медиагруппу», начало продажи рекламы по региональной сети, которую планирует увеличить до 30 городов. В регионы Monte Carlo выходит двумя способами: через конкурсы Роскомнадзора на локальные частоты и через местных партнеров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора РМГ Романа Саркисова.

Формирование сети началось в 2019 году, когда радиостанция появилась в 18 городах. Управляющее радиостанцией ЗАО «Радиостанция «Евразия-Классика»» выиграло шесть конкурсов в регионах, например в Перми, Калуге и Оренбурге. По франшизе станция появилась в том числе в Нижнем Новгороде, Самаре, Набережных Челнах, Тюмени и Твери. Monte Carlo заменяет в этих городах другие станции. Сейчас, по словам Саркисова, сеть насчитывает 25 городов, планируется, что по итогам 2020 года их будет 30.

Радио Monte Carlo специализируется на «классике джаза, поп- и рок-музыки». По данным Mediascope, среднесуточная аудитория в Москве среди слушателей старше 12 лет выросла с 497 тыс. человек (4,6% населения) в 2017-м до 620 тыс. человек (5,7%) по итогам 2019 года. По всем городам с населением более 100 тыс. человек суточная аудитория станции составила 1,6 млн человек, или 2,6%. РМГ рассчитывает, что в связи с началом продаж по федеральной сети выручка от рекламы на Monte Carlo вырастет на 15% в 2020 году.

В Москве станция за последние годы нарастила аудиторию до доли 5,7%, в том числе за счет такси. В регионах есть спрос на федеральные форматы, но рекламный рынок уже поделен, поэтому экспансия выглядит рискованно, считают конкуренты.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, более половины россиян слушают радио. В основном радиослушателей привлекает музыка, 45% предпочитают новости, также четверть опрошенных включают радиоприёмник ради интервью и научно-познавательных передач, а каждый пятый россиянин слушает подкасты.