Работу Бэнкси продали вместе со стеной

В Великобритании разгорелся очередной скандал вокруг работы знаменитого уличного художника Бэнкси. На этот раз его картину продали вместе с куском стены, на которой она была нарисована. Об этом сообщает издание Metro.

Граффити были созданы на стене старого магазина электроприборов в августе 2021 года. Бэнкси изобразил девочку в панаме с ломом в руках, сидящую рядом с замком из песка.

Владельцы магазина вырезали стену с граффити и продали работу частному покупателю, предположительно, за 2 млн. фунтов стерлингов. Такие действия вызвали негодование местных жителей и властей. В мэрии назвали неприемлемым стремление владельцев нажиться на том, что Бэнкси сделал для всех горожан.

По совету юристов в 2019 году Бэнкси создал магазин и начал продавать свои работы под собственной торговой маркой, чтобы защитить право интеллектуальной собственности. Магазин с вещами, украшенными известными работами художника, находится в Лондоне.