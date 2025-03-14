Работодатели стали чаще выплачивать премии

Российский бизнес стал возвращать практику квартального и ежемесячного премирования. С одной стороны, это позволяет держать под контролем фиксированные затраты на фонд оплаты труда, с другой — поощрять сотрудников. Об этом сообщает РБК.

Самым распространенным способом поощрения остается годовое премирование. Однако в последнее время компании стали чаще отходить от него, предпочитая более высокую периодичность выплат. По данным «Б1», количество компаний, выдающих годовую премию, сократилось в 2024 году на 8 п.п. Если в 2023 году такую премию получали в 73% компаний, то в 2024 — только 65%.

Одновременно с этим, доля компаний, у которых есть квартальные премии для топ-менеджмента, за последний год выросла с 22 до 29%, для специалистов — с 19 до 28%. Кроме того, в отношении рабочих и вспомогательного персонала востребовано ежемесячное премирование — такие бонусы рабочим выплачивает 53% организаций.

Эксперты поясняют, что, чем выше уровень сотрудника, тем у него более отдаленный горизонт планирования и более сложные задачи, за которые в перспективе выплачиваются премии. Поэтому для топ-менеджмента в основном используется долгосрочная мотивация и выплаты раз в год, тогда как для рабочих распространено ежемесячное премирование.

Кроме того, многие компании предпочитают идти по пути вознаграждения сотрудников за «сверхрезультат» или «работу за двоих», чем нанимать новых работников. По данным «Работа.ру», 77% представителей российского бизнеса признают, что их сотрудники перерабатывают.

По данным SuperJob, 41% работающих россиян получили годовые премии в 2024 году. Респонденты моложе 35 лет получали денежные выплаты чаще тех, кто старше.