«Не любите цифры? А я с ними спал»: РА «Восход» написало оду о бухгалтерской рутине

«Восход» представил имиджевую кампанию «Дело в деталях» для «Контура», российской экосистемы IT-продуктов для бизнеса. В основе ролика — гипнотическая поэзия, в которой брошен вызов бухгалтерской рутине. Проверка отчетов, калейдоскоп из цифр могут усыпыть кого угодно, но только не команду бренда. В мире даже самой «унылой» документации она находит источник вдохновения. Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.
Как отметили креаторы, в качестве инсайта промо была использована идея о том, что в работе бухгалтеров и руководителей каждая деталь важна. Для них формальные отчеты — настоящая поэзия: «Не любите цифры? А я с ними спал. Читал, проверял, не охал, копал под каждую мелочь, каждый квартал <…> Верстал свое дело в ритме ночей. Поверьте мне, в бизнесе нет мелочей!».
Любовь Смертина, директор по маркетингу «Контур»:
Ключевые клиенты «Контура» — бухгалтеры, предприниматели, специалисты по тендерам и безопасности. Им крайне важно кропотливо работать с документами, быть внимательными к мелочам. Кто-то скажет, что это унылая рутина. Но не мы. Наши сервисы решают проблемы пользователей и даже работают на опережение, поэтому для нас рутина — это вызов! Вызов делать продукт, с которым жизнь клиента будет максимально комфортной!
Почти все сцены ролика были сняты «вживую» — креаторы использовали специальные механизмы, приводящих в движение макеты.
Команда РА «Восход»:
"Контур" поэтизирует рутинную работу своих клиентов. Об этом повествует ода-манифест, которую мы написали, вдохновившись произведениями Бродского, Маяковского, Ахмадулиной. Мы хотели показать, что повторение, медитативность, цикличность — это прекрасно.
Кроме основного ТВ-ролика, 1 сентября кампания стартует в digital и на радио. Также элементы промо будут размещены в формате наружной рекламы.
Состав творческой группы:
«Контур» (клиент):
Директор по маркетингу — Любовь Смертина
MarCom менеджер — Кристина Давыдова
Менеджер по рекламе — Анна Берсенева
Руководитель отдела коммуникационного дизайна — Сергей Семин
Арт директор — Ксения Шляпина
РА «Восход» (агентство)
Spot (продакшн):
Генеральный продюсер — Михаил Маризов
Продюсер — Митя Рафиков
Ассистент продюсера — Полина Шаталова
Пост-продакшн продюсер — Алиса Ярославская
Режиссер-постановщик — Владимир Ваулин
Оператор-постановщик — Егор Процко
Оператор второго юнита — Александра Карелина
Художник-постановщик — Варужан Ганджумян
Ассистенты художника-постановщика — Александра Троицкая, Наталья Тормосина
Ассистент по реквизиту — Роман Фенин
Директор группы — Дмитрий Зебзеев
Второй режиссер — Андрей Венков
Композитор — Никита Алексеенко
ЦК — Николай Вавилов
Компьютерная графика — 2A Pictures, Константин Риганов
Монтаж — Анатолий Билетский, Иван Гаев
Бригадир по массовке — Анна Петрукович
Художник по костюмам — Лада Герасимова
Художник по гриму — Наталья Лукашева