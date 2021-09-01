«Не любите цифры? А я с ними спал»: РА «Восход» написало оду о бухгалтерской рутине

«Восход» представил имиджевую кампанию «Дело в деталях» для «Контура», российской экосистемы IT-продуктов для бизнеса. В основе ролика — гипнотическая поэзия, в которой брошен вызов бухгалтерской рутине. Проверка отчетов, калейдоскоп из цифр могут усыпыть кого угодно, но только не команду бренда. В мире даже самой «унылой» документации она находит источник вдохновения. Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.

Как отметили креаторы, в качестве инсайта промо была использована идея о том, что в работе бухгалтеров и руководителей каждая деталь важна. Для них формальные отчеты — настоящая поэзия: «Не любите цифры? А я с ними спал. Читал, проверял, не охал, копал под каждую мелочь, каждый квартал <…> Верстал свое дело в ритме ночей. Поверьте мне, в бизнесе нет мелочей!».

Любовь Смертина, директор по маркетингу «Контур»: Ключевые клиенты «Контура» — бухгалтеры, предприниматели, специалисты по тендерам и безопасности. Им крайне важно кропотливо работать с документами, быть внимательными к мелочам. Кто-то скажет, что это унылая рутина. Но не мы. Наши сервисы решают проблемы пользователей и даже работают на опережение, поэтому для нас рутина — это вызов! Вызов делать продукт, с которым жизнь клиента будет максимально комфортной!

Почти все сцены ролика были сняты «вживую» — креаторы использовали специальные механизмы, приводящих в движение макеты.

Команда РА «Восход»: "Контур" поэтизирует рутинную работу своих клиентов. Об этом повествует ода-манифест, которую мы написали, вдохновившись произведениями Бродского, Маяковского, Ахмадулиной. Мы хотели показать, что повторение, медитативность, цикличность — это прекрасно.

Кроме основного ТВ-ролика, 1 сентября кампания стартует в digital и на радио. Также элементы промо будут размещены в формате наружной рекламы.

Состав творческой группы:

«Контур» (клиент):

Директор по маркетингу — Любовь Смертина

MarCom менеджер — Кристина Давыдова

Менеджер по рекламе — Анна Берсенева

Руководитель отдела коммуникационного дизайна — Сергей Семин

Арт директор — Ксения Шляпина

РА «Восход» (агентство)

Spot (продакшн):

Генеральный продюсер — Михаил Маризов

Продюсер — Митя Рафиков

Ассистент продюсера — Полина Шаталова

Пост-продакшн продюсер — Алиса Ярославская

Режиссер-постановщик — Владимир Ваулин

Оператор-постановщик — Егор Процко

Оператор второго юнита — Александра Карелина

Художник-постановщик — Варужан Ганджумян

Ассистенты художника-постановщика — Александра Троицкая, Наталья Тормосина

Ассистент по реквизиту — Роман Фенин

Директор группы — Дмитрий Зебзеев

Второй режиссер — Андрей Венков

Композитор — Никита Алексеенко

ЦК — Николай Вавилов

Компьютерная графика — 2A Pictures, Константин Риганов

Монтаж — Анатолий Билетский, Иван Гаев

Бригадир по массовке — Анна Петрукович

Художник по костюмам — Лада Герасимова

Художник по гриму — Наталья Лукашева