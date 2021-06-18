Путин отклонил законопроект о фейках в СМИ

Президент Владимир Путин не пропустил принятый Федеральным собранием закон о фейках в СМИ, что следует из карточки документа на портале Госдумы. Законопроект был возвращен на доработку в парламент 15 июня и на следующий день передан в профильный комитет.



Авторами закона выступили депутаты-единороссы Сергей Боярский и Евгений Ревенко. Инициатива предполагает, что главред издания и журналист, написавший материал, будут нести ответственность за фейковую информацию, даже если статья цитирует источник.

Согласно нынешнему законодательству, редакция не несет ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, <…> которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».

По новому закону, который отклонил Путин, снять эту ответственность можно только в случае, если будет установлен главный редактор СМИ-источника. Если это невозможно, ответственность ляжет на цитирующее СМИ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил решение Путина: «Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. Этот закон будет дорабатываться осенью», — цитирует «Интерфакс».

Ранее Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, подписал новый закон о СМИ, согласно которому госорганы получат больше полномочий в отношении медиа. Кроме того, новые правила предполагают больше ограничений по публикуемым материалам и особенностям получения аккредитации для журналистов.