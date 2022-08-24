Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на её производителей

Владимир Путин согласовал планы по переносу ответственности за утилизацию упаковки на её производителей. Меру предлагается ввести с 2025 года, сообщает РБК.

Сейчас платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции. Действующие нормативы утилизации упаковки — 10−45%. С 1 января 2025 года предлагается установить ответственность для всего объёма выпускаемой упаковки. Изменить такой подход предложил генеральный директор Российского экологического общества Денис Буцаев.

По словам источника издания, реформа позволит уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку», к администрированию около 2,5 тыс. производителей этой упаковки.

Представитель ассоциации «РусПЭК», в которую входят производители упаковки и потребительских товаров, считает, что в решении «нет никакого положительного экологического эффекта», хотя «государству станет проще и удобнее собирать средства за счет относительно малого количества производителей упаковки».

В «РусПЭК» также отметили, что устанавливать норматив на 2025 год сейчас нецелесообразно из-за нестабильной экономической ситуации. По словам представителя ассоциации, никому в мире пока не удалось достичь 100% утилизации.

Напомним, поправки к базовому закону «Об отходах производства и потребления» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко представили в мае. Против проекта выступили производители упаковки. По оценке Ассоциации производителей стекольной тары, нововведения увеличат себестоимость производства тары на 20−30% в зависимости от её вида.