Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2025 в 18:30

ПСБ запустил новостной канал в национальном мессенджере MAX

Банк расширяет свое присутствие в социальных сетях и мессенджерах

Новости ПСБ о сервисах, продуктах, акциях и важнейших событиях из деятельности банка теперь доступны в мессенджере MAХ.

Для удобства подписчиков публикации материалов будут представлены в различных форматах, среди которых традиционные текстовые посты, а также аудио- и видеоподкасты, фоторепортажи.

Подписаться на канал можно по ссылке.

Также новости ПСБ доступны в мессенджере «Телеграм», социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на площадках «Дзен» и Rutube. Кроме того, в информационном телеграм-канале «ПСБ ДЛЯ СВОИХ» банк делится полезной финансовой информацией с жителями и бизнесом новых Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Реклама
БАНК ПСБ ПАО | www.psbank.ru
erid: 2W5zFHC93Wx

ПСБ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.