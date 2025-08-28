ПСБ запустил новостной канал в национальном мессенджере MAX

Новости ПСБ о сервисах, продуктах, акциях и важнейших событиях из деятельности банка теперь доступны в мессенджере MAХ.
Для удобства подписчиков публикации материалов будут представлены в различных форматах, среди которых традиционные текстовые посты, а также аудио- и видеоподкасты, фоторепортажи.
Подписаться на канал можно по ссылке.
Также новости ПСБ доступны в мессенджере «Телеграм», социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на площадках «Дзен» и Rutube. Кроме того, в информационном телеграм-канале «ПСБ ДЛЯ СВОИХ» банк делится полезной финансовой информацией с жителями и бизнесом новых Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
