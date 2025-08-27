64% представителей поколения Z выбирают продукты с маркировкой «натуральный»

В 2025 году рынок продуктов так называемых «чистых этикеток» (на которых не указаны ингредиенты, которые могут быть восприняты потребителями как нежелательные) претерпевает значительные изменения благодаря растущему влиянию потребителей из поколения Z. Эта молодая аудитория, особенно ориентированная на здоровье, экологию и прозрачность состава продуктов, становится главным двигателем трансформаций в пищевой индустрии, говорится в глобальном исследовании потребительских трендов 2025 года Market Research Future.

Так, 64% представителей поколения Z выбирают продукты с маркировками «натуральный», «органический», «без искусственных добавок» и «минимально обработанный». Это меняет и подход компаний к созданию и продвижению товаров — производители уделяют больше внимания прослеживаемости ингредиентов, этическим источникам сырья и прозрачности информации на упаковке.

Эксперты прогнозируют, что к 2028 году рынок продуктов с чистыми этикетками будет расти в среднем на 6,8% в год, а поколение Z станет источником более 40% мировых потребительских расходов в этом сегменте. Для компаний теперь не просто выгодно, а жизненно необходимо адаптироваться к новым запросам рынка и инвестировать в прозрачность и «чистоту» продуктов.

Ранее сообщалось, что 71% россиян также изменили потребительские привычки. Состав продукта теперь первый компонент в определении его качества.