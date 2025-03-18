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18.03.2025 в 06:50

Производители смартфонов из КНР увеличили маркетинговую активность

При этом цены на продукцию значительно снизились

Цены на многие виды электроники в марте сократились на 5−20%. Сильнее всего уценка произошла на смартфоны китайских марок. При этом производители из КНР нарастили рекламную и маркетинговую активность, сообщают «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

В МТС рассказали, что за последние две недели в розничной сети стоимость некоторых моделей китайских брендов снизилась почти на 20%. Это связано с маркетинговыми акциями в период гендерных праздников, отметили в компании.

По данным «Марвел-Дистрибуции», средняя цена на китайские смартфоны сейчас ниже, чем в конце прошлого года. Сейчас она составляет 24,8 тыс. руб. Redmi, Infinix, Tecno теряют в продажах, а realme, Honor, Poco и Huawei, напротив, их наращивают.

Эксперты отмечают, что российский рынок электроники сейчас переживает спад, а конкуренция на нем высока. Вызывает опасения у вендоров возможное возвращение на рынок ушедших брендов и, как следствие, возобновление их полноценных рекламных кампаний.

Ситуация подстегивает китайских производителей дополнительно инвестировать в рекламу и маркетинг. Например, распродаются остатки с помощью поддержки партнеров через промопрограммы, трейд-маркетинг, проведение маркетинговых акций, распродаж.

«В текущих условиях преимущество в подобных стимулирующих активностях у тех производителей, которые в том или ином виде присутствуют на рынке РФ и могут позволить себе, иногда совместно с ритейлерами и дистрибьюторами, финансировать в том числе и «искусственное» снижение цены на некоторые модели», — утверждает исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.

Напомним, российский рынок смартфонов по итогам прошлого года сократился на 3 ­— 4% в физическом выражении, до 29,6 млн проданных устройств. При этом в деньгах он вырос на 5 — 7%, до 715,3 млрд руб.

рынок смартфонов
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