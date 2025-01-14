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14.01.2025 в 06:50

Рынок смартфонов сократился в физическом выражении

Однако в деньгах рост продолжился

Российский рынок смартфонов по итогам прошлого года сократился на 3 ­- 4% в физическом выражении, до 29,6 млн проданных устройств. При этом в деньгах он вырос на 5 — 7%, до 715,3 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции».

Лидером остался Xiaomi вместе с суббрендом Poco, заняв 23% рынка в штуках. Следом идут китайский Tecno, Samsung и Realme. Замыкает пятерку лидеров Apple, который нарастил свою долю до 9% (годом ранее 8%).

В деньгах лидером остался Apple (32%), следом идут Samsung, Xiaomi и Tecno.

В 2024 году средняя цена смартфона в РФ выросла с 21,9 тыс. до 24,1 тыс. руб., что отчасти привело к росту объема рынка в денежном выражении. Рост произошел на фоне роста курса валют, ключевой ставки ЦБ и усложненной логистики.

По прогнозу экспертов, по итогам 2025 года стоит ожидать дальнейшего падения спроса на смартфоны в целом в штуках еще на 5% и роста в деньгах на те же 5%.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян (52,3%) иногда скучают по устаревшим гаджетам. 17,1% из них испытывают ностальгию по ним. Около 30% респондентов хотели бы вернуть кнопочные телефоны.

рынок смартфонов
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