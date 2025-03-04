Производители сладостей повысят цены и уменьшат объем

Производители кондитерской продукции повышают цены на 5−15%. При этом вес и размер упаковки некоторой продукции будет снижен. Новая волна удорожания сладостей связана с ростом затрат производителей на сырье и логистику, а также необходимостью повышать зарплаты. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление компаний.

Так, фабрика «Микаелло», которая выпускает фрукты и орехи в шоколаде, скорректирует цены на 5−10%. Производитель печенья «Сладкая слобода» — на 6−15%. Кроме того, ретейлеры получили презентацию, подразумевающую, что вес части ассортимента плиток шоколада «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение» будет снижен в среднем на 10−33%.

«Нева» в обращении к ретейлерам указала, что стоимость яблочного пюре, используемого, в частности, в производстве зефира, по итогам прошлого года выросла для производителей на 96%, арахиса — на 50%, изюма — на 35%. Какао-порошок подорожал более чем втрое, заменитель какао-масла — на 32%, ароматизаторы и красители — на 25%, пектин — на 23,8%.

Эксперты поясняют, что производители давно прибегают к снижению веса товара в упаковке. «Усыхание» стало одним из основных инструментов скрытой инфляции: цена на полке не растет, но потребитель все равно получает меньше. Другим методом манипулирования ценой стало изменение качественного состава, например, частичной замене какао-масла на дешевые аналоги.

По данным «Нильсен», в 2024 году россияне стали реже покупать шоколад. Так, продажи шоколадных плиток в натуральном выражении сократились на 7,1% год к году, в денежном — выросли на 8,3%.