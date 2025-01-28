В России упали продажи шоколада

В 2024 году россияне стали реже покупать шоколад. Так, продажи шоколадных плиток в натуральном выражении сократились на 7,1% год к году, в денежном — выросли на 8,3%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Нильсен».

Продажи развесных шоколадных конфет снизились в штуках на 8,8%, в деньгах — на 0,5%. Показатели для нешоколадных конфет (леденцы, нуга и т. д. ) составили 7,2 и 3,1% соответственно.

При этом продажи вафель в шоколаде в натуральном выражении увеличились на 17,1%, в денежном — на 25,4%, шоколадных батончиков — на 14,3 и 25%, шоколадного драже — на 13,6 и 19,4%, упакованных нешоколадных конфет — на 10,4 и 14,9%, фигурного шоколада — на 1,6 и 4%, ассорти шоколадных конфет — на 1,3 и 11,7%.

Средние цены на шоколад возросли на 22,7% год к году, до 1,26 тыс. руб. за 1 кг, на шоколадные конфеты — на 11,4%, до 954 руб. за 1 кг.

Продажи шоколада упали из-за роста цен на продукцию, связанного с подорожанием сырья — какао-бобов. Российские кондитеры вынуждены использовать вместо дорогого тертого какао и какао-масла какао-порошок и жиры на основе пальмового и других растительных масел.

Ранее Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке кондитерских изделий. Он затронет шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, жевательную резинку и другие виды сладостей.