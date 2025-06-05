Производители мебели просят заключить отдельный договор с маркетплейсами

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) намерена инициировать создание рабочей группы для разработки коллективного договора между производителями мебели и маркетплейсами. В частности, компании намерены добиться компенсаций в случае повреждения товаров, сообщает «Коммерсант».

АДМПР направила свои предложения о совместной работе над коллективным договором Ozon, «Яндекс Маркету» и «Мегамаркету». Отраслевые компании жалуются на отсутствие компенсаций в случае повреждения товаров при доставке покупателям, а также на односторонний характер оферт, по которым работают крупнейшие площадки.

По данным ассоциации, на маркетплейсы уже приходится треть продаж мебели, а к 2026 году этот показатель может вырасти до 40%. Мебель на онлайн-площадках в основном представлена в эконом-сегменте — на нее приходится свыше 70% продаж.

Сложности работы с маркетплейсами связаны в основном с возвратами, повреждением товара и ростом комиссий, соглашаются участники рынка. При этом, по словам экспертов, маркетплейс и так отвечает перед продавцом в случае порчи или утраты имущества в соответствии с нормами федерального законодательства.

Ранее стало известно, что в России восстанавливаются поставки мебели из-за рубежа. Бизнес просит ввести заградительные пошлины на импортную мебель.