Zenith улучшило прогноз для рекламного рынка на 2020 год. В России падение составит 4%

Zenith Worldwide изменило прогноз падения рекламного рынка в России в 2020 году с 4,8% до 4%. Об этом говорится в сообщении агентства, поступившем в Sostav. Предыдущая версия прогноза была опубликована в июле этого года.

По словам генерального директора Zenith Russia Виктории Трухановой, уровень падения объемов рынка в России прогнозируется менее глубоким и с более высокими темпами восстановления относительно мирового из-за «массированной прямой поддержкой государством населения и концентрацией потребительской активности внутри страны». Кроме того, у стран Восточной Европы больше возможности для роста рекламного рынка из-за его сравнительно небольшой доли в ВВП — 0,4% против 0,7% в странах региона ASIA Pacific.

В России 2020 год завершится падением на 4%, полагают в Zenith. Причем наиболее глубоким оно будет в печатной прессе (40%) и категории «Другие», куда входит Indoor-реклама, новые медиа и кинотеатры (50%). Единственным медиаканалом, который покажет положительную динамику, останется интернет (4%).

И если телевизионное снижение в 6% можно считать большим успехом, достигнутым в том числе и с помощью притока инвестиций от диджитал, то падение объемов рекламы в печатных изданиях, радио и OOH/Indoor выглядит значительным, отмечает Труханова.

Виктория Труханова, генеральный директор Zenith Russia: Нынешний кризис существенным образом поменял и продолжает менять поведение как потребителей, так и рекламодателей. Показатель ROI в значении влияние рекламы на конечные продажи в 2020 значительно увеличил свою важность. В настоящее время, когда e-ретейл становится СМИ и заметным ТВ рекламодателем, ТВ объявляет себя перформанс каналом коммуникации, пресса все больше уходит в онлайн, интернет площадки с появлением HBB TV и Digital OOH, с появлением собственных массивов данных о потребителе на стороне рекламодателя перестают быть единственным каналом персонализированной коммуникации, трансформируется роль каждого сегмента медиа. В этих условиях задача агентства предложить клиентам инструменты и подходы для эффективной интеграции их данных с данными, доступными на рынке, для построения и имплементации кампаний, ведущих к росту бизнес показателей.

Тем не менее не все виды интернет-рекламы останутся в плюсе — снижение рекламных расходов будет наблюдаться в категориях «Дисплеи» (7%) и «Баннеры» (10%).

Глобальный прогноз также был скорректирован с 9,1% до 7,5%. Агенство улучшило прогноз, так как рынок показал более высокие темпы восстановления после тяжелого второго квартала. Его объем по итогам года составит $587 млрд.

В Zenith также считают, что в 2021 году расходы на рекламу по всему миру выростут на 5,6% до $620 млрд. Это, во-первых, обусловлено низкими показателями 2020-го. Для сравнения, в 2019 году рекламные расходы составили $634 млрд. Во-вторых, рекламодателей в следующем году подстугнут перенесенные Олимпийские игры и турнир по футболу UEFA Euro.Опередить показатели 2019 года рекламная отрасль сможет только в 2022 году — $652 млрд. Однако только при условии, что мировая экономика встанет на путь стабильного восстановления после распространения вакцины от коронавируса COVID-19.