OMD OM Group обновила прогнозы роста рекламного рынка в 2023 и 2024 году

В 2023 году объём рынка рекламы вырастет на 23%, сообщила вице-президент по развитию бизнеса и маркетингу OMD OM Group Ольга Барская на конференции «Медиабизнес». Объём рынка прессы упадёт на 10%. Рост рекламы на радио достигнет 23%, рынок OOH увеличится на 35%, объём интернет-рекламы вырастет на 26%. Среднерыночная инфляция составит 19%.

По оценкам OMD OM Group, в 2024 году рынок вырастет на 18%. Наибольший рост покажет OOH (25%). Среднерыночная инфляция упадёт до 15%. Самыми инфляционными станут ТВ-реклама и наружная. Объём интернет-рекламы увеличится на 19%.

Ранее руководитель департамента контроля и результативности медиазакупок OMD OM Group Андрей Скородумов, сообщал, что в текущем году вырастет на 16%.

По его прогнозам, в 2023 году наибольшие темпы роста покажут такие каналы, как интернет (18%), наружная реклама (19%) и радио (17%). Среднерыночная инфляция оценивается на уровне 19%.

Объём отечественного регионального рекламного рынка (без учёта московского рынка) в средствах её распространения по четырём медиасегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — оценивается в 9,5 — 9,7 млрд руб., что примерно на 12% больше результата предыдущего года.

OMD OM Group занимает первое место в Рейтинге крупнейших рекламных групп Sostav/АКАР. Биллинг компании в 2022 году составил 29 млрд 609 млн. руб. На долю ТВ-рекламы пришлось почти 18 млрд руб., на интернет — 8,7 млрд руб., на прессу — 483 млн руб., радио — 755 млн руб., на OOH — 1, 67 млрд руб.