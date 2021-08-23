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23.08.2021 в 10:30

Признанное нежелательным издание «Проект» перезапустится под названием «Агентство»

Ранее главный редактор и четверо авторов издания были внесены в список иноагентов

Роман Баданин, главный редактор издания «Проект», рассказал The New York Times о планах перезапуститься под названием «Агентство» «в знак уважения к его шаткому юридическому статусу» — в середине июля Генпрокуратура России внесла «Проект» в список нежелательных организаций; в ведомстве посчитали, что его деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

«Однажды они заблокируют нас, скорее раньше, чем позже», — отметил Баданин в интервью. Сейчас журналист находится в Калифорнии. В июле он и четверо авторов издания — Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова — были признаны иноагентами.

На сегодняшний день в реестр СМИ-иноагентов входят 43 издания и журналиста. В минувшую пятницу в него были внесены телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Некоторые СМИ объявили о закрытии после получения статуса иностранного агента. Редакция VTimes в июне объявила о закрытии проекта, поскольку не может работать, имея подобный статус.

В начале августа «МБХ медиа» и «Открытые медиа», учрежденные Михаилом Ходорковским, закрылись после блокировки Роскомнадзором. По версии Генпрокуратуры, они связаны с нежелательными в России организациями.

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